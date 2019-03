Nahir Galarza en una entrevista: “Me gustaría pedirle perdón a Fernando Pastorizzo”

Nahir Galarza se convirtió el año pasado en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en la historia criminal argentina, al ser encontrada responsable del homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos tiros en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Desde la cárcel de mujeres de Paraná, la joven habló del caso por primera vez en televisión en una entrevista con Mariana Fabbiani. En un adelanto presentado este jueves por el programa se menciona que Galarza dijo ante Mariana Fabbiani: “Me siento culpable de lo que pasó” y “me gustaría pedirle perdón a Fernando Pastorizzo”, fueron dos de las confesiones que Galarza le hizo a la conductora de El diario de Mariana.

"Me pareció que tenía todo un mensaje para decir"

Mariana Fabbiani contó todo lo que vivió en la cárcel de Paraná al entrevistar a Nahir Galarza, condenada por la muerte de Fernando Pastorizzo. Nahir reconoció en la entrevista que le gustaría pedirle disculpas a Pastorizzo.

La conductora habló en DDM y, antes de contar qué sintió al tener a Nahir cara a cara, explicó que “todavía estoy procesando todo porque recién salgo en este instante. Fue una charla muy profunda con una Nahir con ganas de hablar. Sin ganas de procesar los hechos de ese día, fue el único pedido que hizo. Me sorprendió su predisposición y sus ganas de abrirse. Estaba nerviosa. Salí de una situación en la que quedé descolocada. Estoy tratando de entender qué pasó”.

“La charla empezó recorriendo distintos momentos de su vida. Habló mucho de Fernando. Me pareció que tenía todo un mensaje para decir y me pidió hacerl con respecto al feminismo y a la violencia de género. Dijo cosas que yo nunca había escuchado, aunque estudié mucho la causa antes de venir porque no quería cometer ningún error como preguntarle algo que no fuera, a pesar de que ella no quería hablar de los hechos de esa noche. Ella tiene mucho miedo de como quede parada después de esta entrevista”, agregó Fabbiani.

Maria adelantó que Nahir “dice la palabra culpa y habla de eso. No quizás de la manera literal que uno espera escucharlo. Esa es la sensación que tengo ahora, capaz después cambie. La sensación que tuve es que había que leer entre líneas por más de que fue muy clara en lo que dijo”.

“Empezó hablando del vínculo con él y ella siente que los medios la habíamos demonizado. Ella siente que los medios tuvieron un rol fundamental en su juicio y su condena. Habló de los sentimientos que le provocaron todo lo que sucedió esa noche. Habló por primera vez de emociones”, cerró la conductora.

El caso

Nahir Galarza primero dijo que había visto por última vez a su novio la noche anterior al homicidio, pero luego se fueron sumando pruebas, entre ellas un video que la mostraba caminando cerca de la escena del crimen, que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el hecho.

Luego fue cambiando su versión para que el crimen quedara como“accidental” y sostuvo que había mentido porque temió que culparan a su padre policía, que era el responsable de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria que se convirtió en el arma homicida.

En julio de 2018, fue condenada por “homicidio calificado por la relación de pareja” y la sentencia fue apelada por la defensa.

Fuente: El Trece