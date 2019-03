Ruta 13: un tramo de 40 km es una trampa jabonosa

Pudo ser una tragedia. Un milagro en la madrugada del sábado pasado permitió que sobrevivieran unos 90 pasajeros que viajaban en dos colectivos de la empresa El Chaqueño, desde la ciudad de Salta hacia Rivadavia Banda Sur. Transitaban la muy cuestionada y siempre postergada ruta 13, convertida esta vez en una pista jabonosa por efecto de las lluvias sobre la greda, cuando los dos coches comenzaron a patinar sin control y quedaron cruzados sobre la arteria a centímetros de chocar uno con otro tras deslizarse por la resbalosa pista. Eran las 2.30 de la mañana del sábado pasado y en esas soledades oscuras del Chaco salteño solo se oían suspiros luego del gran susto. Los choferes hicieron los pedidos de ayuda correspondientes y recién llegaron las máquinas de auxilio a las 8 de la mañana. A las 11, tirados por topadoras, los colectivos lograron atravesar el tramo jabonoso y todo el contingente pudo arribar a su destino, Rivadavia Banda Sur, pasadas las 15.30 de ese día para el olvido. Las 90 personas, entre ellas decenas de niños, permanecieron en los coches sin poder bajar, sin comida y sin baño, por largas 13 horas. Resulta de ficción contar que esto pase en este siglo, con estas comunicaciones y esta tecnología, pero la realidad siempre se da permiso para sorprendernos superando a la imaginación.

El Retiro, como se llama el tramo de unos 40 kilómetros, donde todos quedan varados.

Los que estuvieron en ese viaje contaron que "el sábado pasado los coches llegaron a la zona de la ruta 13 conocida como retiro donde se enterraron a las 2.30 y recién la empresa encargada de la obra de la ruta (que está en ejecución a cargo de las empresas Chediack, Burgwardt y UCSA) mandó las máquinas para auxiliarnos a las 8. A las 11 logramos pasar el tramo feo y llegamos a Rivadavia pasadas las 15.30. Fue terrible, el viaje más largo que hicimos".

Más de 16 horas duró la travesía de 380 kilómetros de los dos coches que llevaban 90 pasajeros desde Salta a Rivadavia Banda Sur por la ruta provincial 13. Pero no terminó ahí el derrotero de estos colectivos. El lunes pasado, de regreso a Salta, los coches se quedaron varados en el mismo lugar a la medianoche. Situaciones similares atravesaron los colectivos de la empresa San Antonio, de Orán, que transportan pasajeros por la ruta 13 hasta Rivadavia. Camioneros, choferes de colectivos y conductores en general arriesgan sus vidas cuando les toca emprender la aventura que recorrer algún tramo de la ruta provincial 13 entre La Estrella y La Unión, en la Banda Sur del departamento Rivadavia. Es que pareciera que lo que está lejos no existe si no aú lla sus desgracias.

El único acceso a Rivadavia Banda Sur

Cabe consignar que la vía aludida es la única que permite acceder al pueblo cabecera del departamento, que además le da su nombre. Y por más que se hacen gestiones, los vecinos de distintos parajes presentan notas a la Municipalidad y hasta los concejales levantan su voz para pedir una solución, la pavimentación de la ruta 13 lleva años haciéndose esperar. Hay unos pocos kilómetros, no más de 40, pero recorrerlos demanda horas. Es que de otro modo los conductores ponen en riesgo sus vidas, porque es imposible adivinar, si no se es baquiano, donde hay un pozo de dimensiones considerables tapado por un generoso manto de talco rojizo.