Gallardo: “Contento porque los jugadores hicieron un gran partido"

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, destacó tras el partido de este domingo por la noche que su equipo estuvo “a la altura del partido” contra Independiente para golearlo por 3 a 0 y quedar en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2020.

“Era importante este partido porque era el quinto de la seguidilla y no fue fácil porque venimos con poca recuperación y los partidos son todos muy duros. Tuvimos a un rival que siempre nos exige al máximo y ahi creo que nosotros estuvimos a la altura del partido. Estuvimos muy concentrados en todas las líneas y frescos tomando buenas decisiones”, dijo el Muñeco en conferencia de prensa.

Además, Gallardo destacó la actuación de sus dirigidos: “Estoy contento porque los jugadores hicieron un gran partido, esta semana con un poco de descanso nos va a venir bien para recuperarnos y poner el foco en el último tramo que nos queda”.

“A veces no tenemos mucho tiempo de recuperación entre un partido y otro, y yo hago hincapié en eso y voy viendo y tomó las decisiones de acuerdo a lo que mejor veo. A Enzo Pérez no lo vi bien ayer y por eso decidió convocar a Carrascal”, cerró.