Mauricio Macri: "Lo que hizo mi padre era un delito, formó parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo"

El presidente Mauricio Macri dejó fuertes definiciones sobre su padre, Cristina Kirchner, Roberto Lavagna y Tinelli. Lo hizo ante el periodista Luis Majul, que lo entrevistó por los 20 años del programa La Cornisa.

Sobre Franco Macri llegó a decir que era "parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo". Y apuntó: "Es un delito lo que hizo". También criticó a Roberto Lavagna ("su renegociación de la deuda fue malísima") y señaló respecto al conductor de Showmatch: "Me había dicho que estaba interesado participar en Cambiemos".

Al comienzo de la entrevista, aseguró: "No tenemos moneda porque tenemos inflación; tenemos una fragilidad en nuestro sistema económico que viene de décadas. Este país va a tener un año fundacional".

Respecto a los señalamientos de que hubo 170% de inflación acumulada en su gobierno y 200 mil puestos de trabajo menos, Macri reflexionó: "Hoy estamos mejor parados como sociedad que en 2015​; tenemos una mejor calidad democrática. Empezamos a ordenar la macroeconomía y para crecer tenemos que tener moneda. Hay que reconfirmar el camino que hemos tomado".

Luis Majul: ¿Comprende el enojo, la bronca, la decepción, el por momentos agobiante clima social que hay en la Argentina? ¿Lo puede sentir? ¿Lo puede ver?

Mauricio Macri: Estoy convencido que lo siento más que ninguno porque me hago cargo. Lo veo en su casa, lo veo en la empresa, en su comercio. Me dicen y sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Sé lo que empezó a pasar en la Argentina en marzo del año pasado.

LM: ¿Y los empleos que se perdieron, presidente? Yo no niego lo que dice. Pero se perdieron 200.000 empleos, solamente...

MM: (interrumpe) De los que habíamos generado. Es la vuelta después de haber crecido un poco. Pero lo importante, Luis, y yo quiere decírselo a los argentinos porque es fundamental, es que asumo todos los diagnósticos que decís. Pero digo: hoy estamos mejor parados como sociedad, que en 2015.

LM: Presidente, ¿es verdad que se enojó y mucho con su amigo -creo que aún es su amigo- Marcelo Tinelli, cuando dijo que usted y Cristina tienen el boleto picado?

MM: No, si hay algo que me pone orgulloso es que hoy disfrutamos de una liberta de expresión y opinión como los mejores países del mundo. Y todos tienen derecho a opinar lo que les parezca y también a hacerse cargo.

LM: ¿Por qué hacerse cargo? No le gustó lo que dijo Tinelli.

MM: No, que cada uno se haga cargo. Me parece que cada uno tiene derecho a opinar y es así. (Pero) La última vez que nos vimos no me había dicho eso, pero bueno...

LM: (Interrumpe) ¿Y qué le había dicho?

MM: No, que él estaba interesado en participar, con Cambiemos. En política...

LM (vuelve a interrumpir): ¿Con Cambiemos?

MM: Había hablado muchas veces con María Eugenia (Vidal), con Horacio (Rodríguez Larreta). Pero estamos en una Argentina libre.

LM: ¿Qué le pareció el video de Cristina anunciando la enfermedad de su hija? Tuvo una repercusión inusitada. Le pido sinceridad, Presidente, no le digo que me mienta... ¿Qué piensa de lo que dice Cristina Fernández de Kirchner?

- Yo pienso lo que dije hace rato. Me parece que ella no está bien. Niega la realidad, y les echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo.

Sobre Roberto Lavagna

"Lavagna tendría que tener más humildad, estuvo en todos los gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica. Su renegociación de la deuda fue malísima; puso las retenciones al campo. Háganse cargo, gobernaron durante todas estas décadas y no resolvieron los problemas estructurales".

Sobre Franco Macri

"No quise hacer un uso político de la muerte de mi padre. Es un duelo que comienza. Tuve una relación muy intensa. Al final del camino le estoy eternamente agradecido. El aporte que me hizo fue gigantesco. Siento orgullo. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo en que para trabajar había que pagar. Es un delito".

Sobre Ramos Padilla

"No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático polítco y eso no contribuye. Pero no es la primera vez. Ramos Padilla ya ha hecho varias. Espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si lo destituye".