Mitre le dio un cachetazo a Peñarol

Mitre le dio un tremendo cachetazo a Peñarol y lo complicó en su lucha por la clasificación en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

El ciclón fue amplio dominador del encuentro y fue un justo ganador ante un desconocido mirasol que no supo hacerle frente.

A los 29’, Julián López abrió el marcador para Mitre y con la mínima ventaja para el local se fueron al descanso.

En el complemento, a los 9’, apareció nuevamente Julián López para el segundo del ciclón y a cinco minutos para el final del encuentro, Gustavo el “Mudo” Barrionuevo conquistó el tercer tanto con una exquisita definición por encima del arquero Diego Flores.

Con el triunfo, el ciclón mantiene sus chances de clasificar y en la próxima fecha se enfrentará en el clásico frente a San Antonio. Por su parte, Peñarol jugará con Cachorros.

La síntesis:

MITRE 3 - PEÑAROL 0

C. Siares - D. Flores

F. Mendoza - P. Dattilo

L. Velázquez - C. Fretes

L. Corimayo - F. Zapiola

L. Villanueva - C. Garnica

J. Marcone - D. Galván

M. Zolorza - M. Mogro

L. Ramírez - A. Burgos

G. Barrionuevo - S. Mogro

G. Yapura - A. Gallo

J. López - J. Tapia

DT: S. Albornoz - DT: D. Burgos

Goles: PT: 29’ J. López (M). ST: 9’ J. López (M) y 40’ G. Barrionuevo (M).

Cambios: ST: 15’ M. Nieva por A. Burgos (P), 18’ R. Morinigo por D. Galván (P), 24’ G. Verdugo por J. López (M), 28’ A. Rivera por J. Tapia (P), 35’ D. Carabajal por G. Yapura (M) y 40’ S. Llanos por J. Marcone (M).

Jornada: 8ª Fecha

Estadio: Pascual Soler

Árbitro: Gustavo Gómez