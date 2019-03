Medrán: “Nos tendríamos que haber animado un poco más”

Segundo intento fallido para Central Norte. El equipo de Ezequiel Medrán, líder absoluto de la zona 3 y clasificado a la siguiente fase, no logró vencer a Villa San Antonio, al igualar en cero a cero en el Gigante del Norte, en el partido destacado de la octava fecha del Regional Amateur.

“Sabíamos que sería duro, estaba convencido que sería un partido largo, de trabajarlo los 90 minutos, que algún error te podía costar caro. Tuvimos un trabajo sólido en todas las líneas, no nos generaron mayores inconvenientes en nuestro arco con situaciones claras”, dijo Medrán al finalizar el partido.

El resultado no fue el esperado para el técnico azabache, quien en su opinión, merecieron mucho más: “Lo trabajamos bien con un equipo bien plantado en la cancha, buscamos de todos lados. Si tendría que haber un ganador, a mi entender éramos nosotros, más allá que fue un partido muy parejo”, aseguró el exarquero.

“Para mi gusto los primeros 45 minutos fueron demasiados estudiados, nos tendríamos que haber animado un poco más y eso lo hablamos en el entretiempo. Había que animarse a jugarlo y buscar el gol porque siento que tenemos jugadores y estamos en una etapa de crecimiento. Creo que todavía no encontramos el techo, el equipo puede dar más lo viene demostrando”, analizó Ezequiel Medrán con mucho optimismo.

Algo que dejó preocupado y despertó cierta molestia en el técnico de azabache, fue la expulsión de Francisco Ortega:

“Tenemos que corregir el tema de la expulsión, no nos puede pasar, tendrá que servir de experiencia para lo que se viene”, aseguró Medrán.