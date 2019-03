“Las rutas aéreas que estamos por abrir en Salta tienen una tarifa promocional de $299”

En 9 meses de operación en Salta, la aerolínea “lowcost” Flybondi ya transportó 60 mil pasajeros entre los aeropuertos Martín Miguel de Güemes y El Palomar (Buenos Aires). Por el precio económico que impone el modelo de negocios de la compañía, los aviones parten con una ocupación promedio de pasajeros récord del 86%.

El 23 de abril, la empresa inaugurará dos rutas desde la capital salteña. Serán hacia Córdoba y Rosario de Santa Fe. El CEO (el primer ejecutivo) de Flybondi, Sebastián Pereira, contó a El Tribuno que hasta fin de mes hay precios promocionales de $299 de pasajes para los nuevos vuelos.

También advirtió que el aeropuerto salteño debería ampliarse y detalló la experiencia de la compañía aérea con su sindicato exclusivo.

Flybondi opera hace un año en el país y desde hace nueve meses en Salta, ¿cuál es el balance?

El balance es superpositivo. Llevamos un año operando y ya movimos más de 1.200.000 pasajeros y lo que es Salta estamos cumpliendo nueve meses desde que tenemos la ruta de Buenos Aires y ya movimos más de 60 mil pasajeros, con lo cual para nosotros es un número récord, por lo que significa el factor de ocupación, que si lo vemos en esos términos, estamos por encima del 85%, cuando la media a nivel nacional es de un 76% en las rutas a Salta. Lo vemos como un éxito y por eso nos estamos arriesgando con nuevas rutas a partir de abril, que va a hacer la ruta Córdoba - Salta y Rosario - Salta.

¿Esos números son los que esperaban cuándo empezaron a operar en Salta?

Como toda empresa que es una start-up (empresa emergente), sabés que son incrementables mes a mes los rendimientos y con la coyuntura económica que está viviendo en el país, son números asombrosos. Que una compañía en un año ya tenga el 8% del mercado, en donde llegamos a superar 20 rutas, con 17 destinos domésticos y 3 internacionales, con lo cual creo que estamos en una buena línea de crecimiento.

¿Cómo explica que les vaya tan bien en este mercado teniendo en cuenta la crisis económica que está atravesando el país?

El crecimiento no solamente se explica en términos económicos. Es una empresa que vino al país a instaurar un nuevo modelo de negocios, que ya está instaurado y sobre el que antes no se creía mucho en este modelo, aunque funciona en todo el mundo. Lo primero que ha pasado es que gracias a la llegada de Flybondi han bajado las tarifas a nivel nacional todas las compañías, es el pasajero el que está siendo beneficiado. La apuesta es al volumen de pasajeros, más que a pocos pasajeros y una tarifa alta, por eso creemos que estamos en la línea de seguir creciendo.

¿A nivel de infraestructura, cómo se encuentra el aeropuerto de Salta, le hace falta una ampliación?

Lo estuvimos recorriendo y la verdad es que sí, porque hay un crecimiento en la cantidad de pasajeros y esto va a seguir creciendo, con lo cual entendemos que el año pasado tuvo refacción de pistas y demás, pero igual creo que es un aeropuerto que se debe estar preparando para mayor crecimiento, lo que entiendo que está dentro de los planes de Aeropuertos Argentina 2000 (la empresa operadora de los aeropuertos del país).

Hubo una gran resistencia por parte de los gremios aeronáuticos hacia empresas como Flybondi, que ya creó su propio sindicato, pero aún así tiene que trabajar con los empleados que están dentro de los aeropuertos, ¿cómo está funcionando esa relación?

Fue un trabajo cauteloso, de trabajar con los gremios que existían, como así también formar el propio gremio de la compañía, que creo que es el éxito que está permitiendo que a la empresa le vaya de esta manera. Pudimos separarnos de los gremios tradicionales y pusimos reglas comunes en una mesa de trabajo en común, en donde se traen todas las expectativas para hablar las cosas con transparencia y la verdad es que hoy tenemos casi 600 empleados de los cuales la mayoría está conformando parte de este sindicato y la verdad es que están muy motivados, les gusta la empresa, están acompañando el crecimiento y un modelo de negocios, con lo cual creemos que fue una buena decisión crear este sindicato propio.

¿Tienen experiencias en otros países con el modelo sindical que se empezó a aplicar en Argentina?

No sabría decirte si existe en otro lado, pero entiendo que sí. Es un sindicato de la empresa, no es de la industria o de otras especificaciones laborales, sino que solamente lo tenemos nosotros y ya otra de las aerolíneas lo implementó. Se forman donde vos tenés agrupadas todas las tareas aeronáuticas bajo un mismo sindicato y hablás una sola vez con el representante de los empleados y, así, es mucho más fácil y ágil llegar a conclusiones y definiciones en pro de la compañía.

¿Para las nuevas rutas que incluirán Salta desde abril, el precio de los pasajes tendrán valores especiales?

Totalmente, las rutas que están por abrir están en una tarifa promocional de 299 pesos, incluyendo tasas y en el resto de las tarifas somos siempre la aerolínea más barata del mercado. Ese es un poco el objetivo nuestro: ofrecer la tarifa más barata y tener mucho más público en nuestras rutas.

¿Qué análisis hace con respecto a lo que sucede con el modelo de avión Boeing 737 MAX, que sufrió dos siniestros mortales en poco tiempo? La pregunta apunta a que cuando pasan ese tipo de cosas también se puede poner la mira en las compañías lowcost, sobre las que se puede interpretar que en el afán de ahorro tienen menor inversión en su infraestructura de seguridad...

Es muy buena la pregunta. Creo que lo que ocurrió no tiene nada que ver con el modelo de negocio lowcost. Estamos hablando de aviones que la mayoría eran nuevos y hay que esperar un poco para saber cuál es el resultado de las investigaciones que están surgiendo. Nosotros no tenemos los 737 MAX, que fueron lo que sufrieron el accidente, y aclarar que cuando uno habla de una lowcost se tiene que es una empresa que no deja de hacer cosas en cuanto a seguridad. Hay regulaciones de mantenimiento y de seguridad que hay seguir, no es que uno puede prescindir de esas inversiones, sino todo lo contrario es un modelo de negocio simple, eficiente que mantiene todas las reglas de seguridad y cumple con todas las normativas de seguridad que las autoridades piden. Creo que no tiene que ver con el modelo de negocio sino con la aeronave y nos sabemos que es lo que pasó realmente si hay similitud entre los dos accidentes que hubo. Obviamente la comunidad aeronáutica tomó una decisión prudente de parar todo ese tipo de aeronaves para entender cómo seguir, así que veremos. Hoy nosotros estamos tranquilos sobre todo en lo que respeta a nuestra flota. Es una situación natural que frente a una accidente de este tipo haya temor, pase lo que pase sea el modelo de negocio que sea, pero nosotros no vimos repercusión de nuestros pasajeros respecto al tema en particular, sí obviamente hay mucha preocupación en las aerolíneas que vuelan con esas aeronaves.

Otra cuestión que se suele criticar sobre las empresas lowcost es sobre las demoras en los vuelos...

No fue fácil para una compañía que quiere venir acá a desafiar el statu quo, a traer un nuevo modelo de negocio. Hay resistencia de muchos sectores y nosotros respondemos trabajando y demostrando que se puede implementar, que después de un año movimos un 1.200.000 pasajeros. Con los cinco aviones que tenemos seguimos teniendo niveles de puntualidad estándares de la industria, tenemos prácticamente lo mismo que tiene la industria hoy. No tenemos grandes temas que nos preocupe más de lo que nos preocupa todos los días. Esa resistencia fue en el comienzo más que nada, ahora ya no están así.

¿Cómo afecta en las proyecciones de inversión y crecimiento de la empresa la situación de crisis económica que atraviesa el país?

Lo que está pasando en la economía claramente está afectando a toda la industria, que a pesar de que si comparamos la actividad con el año pasado está creciendo. Hoy hay que ser mucho más precavido en cuanto a las rutas que se comienzan y los aviones que se traen. Definitivamente estamos revisando el traer nuevos aviones. Quizás va a hacer un poco más demorado lo que pensábamos en inversiones, a la espera de cómo se resuelva el tema macroeconómico de la Argentina, pero definitivamente una aerolínea como Flybondi vino para quedarse en el largo plazo y tenemos intención de crecer y por ahora es cuestión de ir identificando el mejor momento para seguir invirtiendo en aviones.

No es que deja de invertir sino que se ralentiza la toma de decisiones...

Exacto, estamos revisando ruta por ruta, los mercados y en función a cómo vemos hacía adelante la proyección del país es que nosotros vamos a estar decidiendo traer cuanto antes nuevos aviones.

¿Tienen pensado operar alguna ruta que pase por Salta hacia el exterior del país?

El mercado internacional en general se resintió producto de la devaluación que se tuvo. Nosotros tenemos aprobadas rutas internacionales que la vamos a seguir moritoreando. Principalmente, las rutas a Asunción (Paraguay), Bolivia y Brasil, que la tenemos en el radar, la estamos evaluando.

Obviamente nos encantaría cuanto antes poder volarlas y como hoy tenemos una flota de cinco aeronaves lo que estamos decidiendo es empezar ha reforzar las rutas domésticas y después iremos viendo cuándo es el mejor momento para abrir rutas internacionales.

.

.

.

.