El uno por uno de los seleccionados argentinos

ARQUEROS

Franco Armani: el dueño del arco de River mantuvo el arco en cero ante Independiente con una gran actuación.

Agustín Marchesín: fue titular en el triunfazo del América de México ante Chivas de Guadalajara por 2 a 0.

Esteban Andrada: una vez más fue titular en el arco de Boca y se lució.

Juan Musso: atajó los 90’ en la dura goleada que sufrió el Udinese ante Napoli por 4 a 2.

DEFENSORES

Germán Pezzella: el ex-River jugó todo el partido en la derrota por 2 a 1 de la Fiorentina ante Cagliari. Completó siete despejes, de 12 duelos individuales ganó nueve.

Renzo Saravia: jugó desde el arranque en la victoria de Racing ante Belgrano.

Marcos Acuña: el Huevo jugó como delantero en el triunfo 1 a 0 del Sporting de Lisboa.

Gabriel Mercado: fue titular en la victoria por 1 a 0 del Sevilla ante Espanyol y estuvo preciso con los pases a la hora de salir jugando (84,6% de efectividad).

Nicolás Tagliafico: fue titular en la derrota del Ajax por 1 a 0 ante el AZ Alkmaar.

Lisandro Martínez: jugó los 90’ en la derrota de Defensa y Justicia ante Patronato.

Gonzalo Montiel: fue el único que no terminó amonestado en la defensa de River frente a Independiente.

Walter Kannemann: no jugó el fin de semana con Gremio y va a llegar descansado.

Juan Foyth: tampoco jugó en el Tottenham ante Crystal Palace y llega fresquito.

VOLANTES

Angel Di María: la rompió en la victoria del PSG en el clásico ante el Marsella (3 a 1).

Roberto Pereyra: Watford le ganó 2 a 1 al Crystal Palace, se metió en las semis de la FA Cup y la actuación del Tucu fue clave.

Manuel Lanzini: recuperado de la lesión que lo alejó durante varios meses de las canchas, el volante se va afianzando otra vez en el West Ham.

Matías Zaracho: completó los 90’ en el triunfo de la Academia ante Belgrano.

Guido Rodríguez: también completó todo el partido en la victoria de América en el clásico ante Chivas.

Domingo Blanco. Se recuperó de una lesión con el halcón.

Rodrigo De Paul: jugó desde el arranque en la derrota del Udinese ante Napoli (4 a 2).

Leandro Paredes: fue titular y jugó los 90’ en el triunfo del PSG.

Giovani Lo Celso; en la derrota ante el Barcelona el volante del Betis no se pudo lucir.

Iván Marcone: el volante fue el eje del medio de Boca.

DELANTEROS

Lionel Messi: ya no alcanzan los calificativos para describirlo. La Pulga regaló otro recital de fútbol y goles en el 4 a 0 del Barcelona en su visita al Betis.

Paulo Dybala: fue titular en la sorpresiva derrota de la Juventus ante Genoa. La Joya fue el capitán de la Vecchia Signora y compartió el ataque con Mandzukic. ¿Lo más destacado? En el segundo tiempo el VAR le anuló un gol por una posición adelantada en el arranque de la jugada.

Lautaro Martínez: ante la ausencia de Icardi, Lautaro Martínez fue la carta de gol del Inter en el clásico ante Milan y festejó. Asistió a Matías Vecino en el primero y cuando el partido se complicaba marcó el 3 a 1 final desde los 12 pasos.

Angel Correa: casi no sumó minutos en la derrota por 2 a 0 del Atlético de Madrid ante el Athletic Bilbao. Ingresó a 10 del final por Juanfran y no pudo hacer mucho en ataque. Correa jugó pocos minutos en la derrota del Aleti.

Matías Suárez: antes de comenzar a trabajar con la Selección Argentina por primera vez, el delantero de River jugó todo el partido ante Independiente y fue uno de los puntos altos del equipo. Asistió a Julián Alvarez en el primero del Millo y Campaña le cometió el penal que Scocco cambió por gol.

Darío Benedetto: como Alfaro apostó por Ábila y Zárate arriba, el Pipa arrancó en el banco de suplentes en Tucumán. A los 27’ del segundo tiempo le tocó ingresar por Wanchope y le anularon un gol por posición adelantada.

Gonzalo Martínez: el Pity jugó desde el arranque en el choque entre el Atlanta United y Philadelphia por la MLS. Probó varias veces de media distancia.