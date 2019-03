Cvitanich: "Es una falta de respeto decir que somos campeones"

Darío Cvitanich, delantero de Racing, consideró “una falta de respeto” que se mencione a la academia como “campeón” de la Superliga, cuando todavía restan dos jornadas para el final.

Racing lidera el torneo con 55 unidades, seguido por Defensa y Justicia con 51 puntos, con seis unidades en juego.

“Es una falta de respeto decir que somos campeones”, declaró el atacante del conjunto albiceleste en conferencia de prensa junto a su compañero Jonathan Cristaldo.

“No es fácil salir campeón, y menos en el fútbol argentino. A veces somos injustos con lo que pasa”, dijo el futbolista de último paso por Banfield.

En caso de que Cvitanich logre coronarse campeón con el conjunto de Avellaneda sumará su tercer torneo argentino tras los títulos conseguidos con Banfield y Boca Juniors, en 2008 y 2011, respectivamente.

“Escuché decir que este torneo está devaluado cuando nosotros tenemos 55 puntos y Defensa y Justicia 51. Si esto está devaluado, entonces qué le queda a los demás”, reforzó el goleador.

“No nos dejamos llevar por lo de afuera. Tenemos por delante dos partidos y ambos son muy difíciles. Ahora hay que pensar en Tigre”, agregó en referencia al próximo rival de la academia, por la fecha 24.

Además, el autor de tres goles en el actual torneo analizó el desempeño del resto de los equipos cuando les toca enfrentar al líder de la Superliga: “Cuando juegan contra el puntero, todos lo quieren bajar”, opinó.

Cvitanich, de 34 años, se refirió al goleador y máximo referente del plantel, Lisandro López, sobre quien dijo que “tiene un amor genuino por Racing y se mata por salir campeón”.

También respaldó al entrenador académico, Eduardo Coudet, frente a las críticas recibidas en algunos tramos del presente torneo, en particular luego de la derrota 2 a 0 ante River, por la fecha 18.

“Se lo ha criticado mucho a Coudet. Pareciera que si no gana el título no es un buen técnico. Nadie es mejor o peor por si gana algo”, concluyó.