Busca a un excombatiente o a su familia para devolverle el casco

Días atrás, después de37 años, un héroe de Malvinas recuperó el casco que le salvó la vida y que estaba en manos de un coleccionista inglés. Tras la historia de Jorge "Beto" Altieri, un joven quiere devolverle el caso a otro excombatiente o a su familia.

La persona que inició la búsqueda se llama Matías Buonocore y desde su cuenta de Twitter (@MaatiBuonocore) publicó: "No sé cómo ni por qué, pero en mi casa tengo hace muchos años un casco de un ex combatiente de Malvinas y lo quiero devolver. Agradecería si me ayudan a RT para que le llegue a su familia que es a quien realmente le pertenece. El casco tiene escrito CRUZ, ALFREDO RAÚL".

No se como ni porque pero en mi casa tengo hace muchos años un casco de un ex combatiente de Malvinas y lo quiero devolver. Agradecería si me ayudan a RT para que le llegue a su familia que es a quien realmente le pertenece. El casco tiene escrito CRUZ, ALFREDO RAUL. pic.twitter.com/9FU1nKQDNK — Mati Buonocore (@MaatiBuonocore) 18 de marzo de 2019

Rápidamente, miles de usuarios comenzaron a retuitear (compartir) la publicación y horas después más de 14 mil personas se sumaron a la búsqueda del héroe o de su familia.

Buonocore, quien reside en la localidad bonaerense de Lanús, agradeció e interactuó con los seguidores. "El casco dice 's/c 620'", comentó y otro le respondió: "Mi papá es excombatiente y le pregunté qué significaba. Me dijo que significa Soldado/Clase 62".

Luego expresó que tiene el casco desde muy chico. "Me lo dieron cuando tenia 6 años mas o menos y a pesar de ser un nene entendí la importancia y el valor que tenia, lo conserve todos estos años hasta que se me ocurrió que podía llegar a ser buena idea hacer esto y devolverlo a la familia, ojala se encuentre al dueño".