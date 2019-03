Mitre y Cachorros esperan mejorar sus pálidas imágenes

Mitre y Cachorros, los peores equipos de la zona 3, urgidos por una victoria que ayude a mejorar un poco la pobre imagen que dejaron hasta ahora, se enfrentarán en el estadio Pascual Soler a partir de las 17, en uno de los partidos correspondiente a las sexta fecha del Regional Amateur.

El duelo se presenta poco atractivo, dado que ambos equipos ocupan los últimos lugares y están muy lejos -prácticamente sin chances- de la clasificación.

El ciclón, en su segunda presentación consecutiva en casa y muy golpeado por la goleada que sufrió ante Olimpia Oriental la fecha pasada, está obligado a buscar el triunfo.

Sergio Albornoz, técnico de Mitre, tendría la intención de repetir el once que cayó el domingo pasado, pese a que no tuvo un buen rendimiento.

Cachorros, hundido en el fondo de las posiciones y sin conocer la victoria, quedó muy lejos de cumplir con las expectativas, solo logró sumar un punto en cinco fechas.

El tricolor de Oscar Mendía, con el once confirmado, intentará reaccionar y vengarse de la derrota (1-2) que padeció ante Mitre en su debut en el torneo.

Cachorros atraviesa un momento muy delicado e impensado para muchos, su último verdugo fue Central Norte, que lo superó por 1 a 0.

Los dirigidos por Mendía hicieron una aceptable labor, sobre todo la de su arquero Pablo Ramos, pero no alcanzó porque no estuvieron finos en la definición y hoy, si no ganan, podrían despedirse de la clasificación.

El club de zona sur tendrá la chance de salir del último lugar, un premio que solo le dará la victoria, porque superaría a los dueños de casa.

Los equipos:

MITRE - CACHORROS

C. Siares - P. Ramos

L. Corimayo - F. Luis

L. Velázquez - A. Carabajal

D. Carabajal - M. Sánchez

F. Aguilar - W. Flores

P. Gutiérrez - M. Bernal

M. Zolorza - C. Churquina

L. Villanueva - M. Delgado

G. Barrionuevo - M. Botelli

J. López - L. Cruz

N. Giménez - F. Ambrogi

DT: S. Albornoz - DT: O. Mendía

Estadio: Pascual Soler

Árbitro: Gustavo Gómez

Hora de inicio: 17