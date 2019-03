Un genetista asegura que Messi puede clonarse

Arcadi Navarro explicó que con la tecnología actual podría un hacer un clon de la Pulga, pero no tendría sus misma cualidades.

Lionel Messi podría ser clonado con la actual tecnología pero su clon no es seguro que tenga la genialidad del capitán del seleccionado argentino y figura del Barcelona, debido a que tendría que recibir la misma educación y crecer en el mismo ambiente para ser igual, según lo manifestó hoy un genetista español.

Arcadi Navarro, especialista en genética y responsable del Archivo Europeo de Genomas, explicó en el programa catalán “Què t’hi jugues!” que se emite por la Cadena SER, que el rosarino Messi puede ser clonado.

“Se podría clonar a Messi con las técnicas actuales y conseguiríamos a un ser muy parecido a él. Sería como si hubieran nacido dos gemelos y a uno lo hubiéramos congelado durante 20 o 30 años”, expresó el genetista, según consignó Marca.

No obstante, pese a que el aspecto y las cualidades físicas fueran idénticas, el sujeto clonado debería pasar por una fase de aprendizaje similar a la del rosarino para adquirir las mismas habilidades.

“El clon de Messi tendría el mismo potencial, pero sus cualidades tienen un componente genético y otro educativo ambiental. Messi no es quién es sólo por la carga genética, sino por vivido, su educación, la estancia en La Masía, el tratamiento que tuvo. La genética da un potencial, luego es nuestro trabajo completarlo”, argumentó Navarro.

En genética, un clon es un conjunto de individuos genéticamente idénticos que descienden de una misma persona por mecanismos de reproducción asexual.