Se cayó en un canal y lo salvaron

Personal de la División Bomberos de la Policía de la Provincia rescató ayer a un joven que se cayó al lecho de un canal ubicado en el macrocentro de esta ciudad. El hecho se produjo durante la mañana, cuando la víctima perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde una altura de tres metros.

Eran las 10.35 cuando los vecinos y ocasionales transeúntes dieron la voz de alerta al servicio de emergencia 911. Minutos después una dotación de Bomberos se hizo presente en el lugar, situado en la calle General Paz entre San Luis y Pasaje Anta, según informó la prensa policial.

El muchacho cayó en medio del agua y por los golpes que sufrió perdió el conocimiento, y según los primeros comentarios corría el riesgo de ahogarse. "Se va a morir , apúrense", exclamó una desesperada mujer cuando llegaron los rescatistas. Por ese motivo el personal afectado a la tarea se movilizó rápidamente. Al descender comprobaron que el joven no corría riego de morir ahogado. Lo que si pudieron determinar es que presentaba una herida sangrante en la cabeza y otras lesiones que le impedían moverse.

Con la ayuda del personal médico lo inmovilizaron en una camilla. Con mucho esfuerzo lograron subirlo por una escalera extensible ante la presencia de una gran cantidad de curiosos.

Ya en tierra firme, el hombre fue recibido por personal del Samec y de inmediato lo trasladaron al hospital San Bernardo.

Las fuentes consultadas señalaron que el médico de guardia corroboró que la víctima presentaba golpes en la cabeza, piernas, brazos y una posible fractura en el maxilar. Por ese motivo quedó internado y hasta las últimas horas de ayer se mantenía estable.

¿Qué le pasó?

Lo que no se pudo establecer con certeza fue en qué circunstancias se produjo la caída del joven -cuya identidad no se pudo conocer- al lecho del canal. "Por el momento no sabemos quién es, estamos en eso", dijo una fuente policial consultada.

Algunos comentaron que la víctima se habría arrimado al borde del canal y que cayó de manera accidental. Otros dijeron que se trataría de uno de los tantos "picheros" que se reúnen a lo largo del canal para consumir bebidas alcoholicas.

"Yo creo conocerlo; para mi es un alcohólico que merodea todos los día por aquí", aseguró un vecina.