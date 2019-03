Urtubey propuso a Pablo López Viñals para la Corte

Tras la renuncia de Abel Cornejo al cargo de juez de la Corte de Justicia de Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió ayer por la mañana en la Casa de Gobierno con su posible reemplazante. En diálogo con la prensa, el mandatario provincial anunció que propondrá a Pablo López Viñals, actual procurador general de la Provincia, como juez de la Corte.

"Acabo de estar reunido con el doctor Pablo López Viñals, a quien le ofrecí la posibilidad de integrarse a la Corte", dijo el gobernador a los medios de prensa.

Consultado por la sorpresiva renuncia de Abel Cornejo, Urtubey expresó que el magistrado se comunicó con él la semana pasada para anunciarle que su intención era dejar su puesto.

"Es un magistrado que ha tomado la previsión de hacer la renuncia con tiempo para permitir un reemplazo. Creo que ha sido juez como 15 años de la Justicia Federal y más de 10 años en la Justicia provincial, me parece que es un magistrado de mucho prestigio pero bueno, entendía que su tiempo en la Corte había terminado así que debo respetar esa opinión", expresó el gobernador.

Urtubey contó que a partir de hoy, se va a iniciar el proceso formal de postulación que existe en la provincia de Salta, por el que primero se debe publicar la candidatura en los diarios locales. Luego se abre la posibilidad de impugnación para los ciudadanos e instituciones y, por último, se le da tratamiento en la Legislatura. "Es un proceso que lleva como 40 días", agregó.

De ser elegido López Viñals como el próximo juez de la Corte de Justicia, quedará vacante el puesto de procurador general de la Provincia. En algunos medios, ya empezó a sonar el nombre de Abel Cornejo para ocupar el cargo que quedará desocupado.

Consultado por los medios, el gobernador provincial afirmó que al reemplazante de la Procuración se va a definir "una vez que se avance el proceso" de designación de López Viñals.

"No puedo reemplazar a alguien que todavía no ha pasado el proceso de impugnación", remarcó Urtubey. Y agregó que no tiene pensado a Abel Cornejo para la Procuración. Remarcó que quedan más de "dos meses para pensar el reemplazante".

Paritarias y boleta única de papel

Además de referirse a la ley de extinción de dominio y a la postulación de Pablo López Viñals, el gobernador se expresó sobre otros temas. Consultado por la paritaria docente y el anuncio de los intendentes de que no podrán pagar el 38% de aumento, Urtubey afirmó que va a conversar con ellos.

“Saben que hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme. Salta es la provincia que, en materia docente, más paga en toda la región y una de las cinco que más paga en Argentina. Entonces obviamente eso nos va a llevar un esfuerzo que vamos a ir conversando”, expresó.

También fue consultado por los proyectos que ingresaron a la Legislatura para que se utilice la boleta única de papel, y expresó que no es “amigo de modificar un sistema electoral en un año electoral”, porque da la sensación de que se hace por intereses particulares.

“Salta ha avanzado en el sistema boleta electrónica, ya lo venimos probando. Es un sistema electoral que ha permitido que el oficialismo gane y pierda, no favorece a alguno, me parecería un retroceso”, finalizó.