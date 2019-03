Evalúan limpiar el cauce del río Arenales, a la altura de la Tavella

Ayer por la mañana, el juez Marcelo Domínguez hizo una inspección ocular en los barrios que se inundaron en enero de 2011. Si no se hicieran estos trabajos, la situación podría repetirse.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta presentaron ayer, en el Día Mundial del Agua, lo que definieron como un "proyectito" para hacer una limpieza del río Arenales aguas arriba y abajo del puente de la avenida Tavella en Salta capital.

Funcionarios acercaron una carpeta con la propuesta al juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, mientras el magistrado hacía una inspección ocular en la ribera, donde están los barrios que sufrieron una gran inundación a fines de enero de 2011. La recorrida por la zona se hizo en el marco de un amparo ambiental colectivo iniciado por 157 vecinos afectados.

El magistrado solicitó a los ingenieros que sumaran esta iniciativa al expediente. Tras consultarlos por los trabajos, ellos aseguraron que son necesarios para evitar que se repita una situación similar a la que ocurrió hace ocho años.

En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo del río Arenales y que hicieran un plan sanitario de emergencia y de monitoreo. En el mismo fallo, la empresa Néstor A. Marozzi SA fue condenada a retirar el terraplén que hizo, avanzando sobre el cauce del río, en el sector del puente de la avenida Tavella.

Los vecinos de Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, entre otros, iniciaron un amparo ambiental colectivo por el nulo manejo del río, por la posibilidad de que la catástrofe se repitiera y por la contaminación de las aguas. En la acción, requirieron la "estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales".

En noviembre de 2018, la resolución de Domínguez fue confirmada por la Corte de Justicia, con la única disidencia del juez Abel Cornejo. El tribunal superior rechazó las apelaciones que habían interpuesto la Provincia y Néstor A. Marozzi SA sobre el fallo.

El ingeniero Julio Zamora, de la Secretaría de Recursos Hídricos, explicó ayer que el proyecto que desarrollaron implica limpiar la margen derecha del río, donde se acumulan sedimentos, 250 metros desde el puente de la Tavella aguas arriba y otros 250 metros aguas abajo. Contó que lo complicado de este sector es que el cauce hace un giro de unos 90 grados y deposita materiales del lado derecho, mientras el agua va por el izquierdo, donde están los barrios afectados.

Observó que, a la altura del puente, dos terceras partes del cauce están cubiertas por malezas y árboles de hasta tres metros que impedirían que, ante una lluvia intensa, el agua escurriera con normalidad. Explicó que cada año se debe mantener limpio el lugar.

"¿Qué esperamos para comenzar?", preguntó Domínguez. "Recursos", respondió Zamora, y dijo que pondrían el proyecto en manos del municipio para que gestionara los fondos. El secretario de Ambiente municipal, Gastón Galíndez, adujo que los trabajos no podrán hacerse hasta mayo, cuando terminen las lluvias.

Según un estudio del CIF, hay niveles altos de metales pesados y de bacterias.

"¿Si se diera un fenómeno climatológico o pluvial que generara un caudal de agua extraordinario, como el que se dio en la inundación anterior, volveríamos a vivir la misma situación?", preguntó el juez. "Y, probablemente, porque esta parte donde pecha el río es una zona baja", contestó Zamora. "¿En una situación extraordinaria queda claro que va a volver a pasar?", repreguntó el magistrado. "Exactamente", replicó.

Aguas contaminadas y control cuestionable

En abril de 2018, tras la difusión de un estudio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que reveló que el río Arenales está en una situación “alarmante” por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, el juez Marcelo Domínguez ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas.

El magistrado, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, mandó a la Provincia y a la Municipalidad a hacer un cordón sanitario para concientizar a la gente para que no se acercara al curso de agua, y a instalar cartelería para advertir sobre el peligro que representa el río para la salud.

El abogado Pedro Arancibia cuestionó meses atrás que la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por decreto en 2011 para monitorear las medidas judiciales dispuestas, estuviera compuesta por la Provincia, la Municipalidad y Aguas del Norte, “es decir, por quienes serían los que incumplieron el deber de mantener indemne el ambiente”. “Es muy difícil pedirle a quien generó el daño que ahora lo reconozca y lo cumpla a rajatabla”, opinó. El profesional reveló entonces que hizo una denuncia penal por el delito de contaminación de las aguas y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se observó la zona del terraplén

El ingeniero que verificó lo que hizo la empresa habló con el magistrado.

El ingeniero Carlos Damián Solá verificó lo que hizo en noviembre último la empresa Néstor A. Marozzi SA para cumplir con la orden judicial, y corroboró que la línea de ribera coincidiera con el estribo del puente. “Yo entiendo que se cumplió con lo que pidió la Justicia”, manifestó.

“¿Cómo se permitió que se levantara este terraplén?”, se preguntó Domínguez. “Todo esto era río y Marozzi lo rellenó”, apuntó un vecino.

Durante la inspección, residentes de la zona plantearon que hay personas que avanzan sobre el río para tener más espacio disponible para sus emprendimientos.

Verónica Moyano, de 13 de Abril, mostró al juez el canal que está al costado de su barrio, que baja desde la calle Lavalle: “Está mal hecho. Es un cuello de botella. Cuando el río crece, no tiene descarga y quedamos aislados”. El ingeniero Zamora le dio la razón a la vecina y observó que el puente que está sobre el canal debería cambiarse por uno más grande.

Al finalizar la recorrida, Domínguez dialogó con periodistas y observó que un problema serio lo constituyen los nuevos asentamientos y las conexiones cloacales clandestinas: “Al río lo tenemos que proteger. Tiene que haber políticas activas del Gobierno para evitar estas situaciones”.

“Hay responsabilidad del Estado y también de los ciudadanos. No se puede tirar basura, no se pueden asentar de la noche a la mañana, no se pueden hacer conexiones cloacales de manera indebida”, manifestó.