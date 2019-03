Crueldad animal: una mujer ató a su perro con una soga y lo arrastró con el auto

Una joven conducía su auto por la colectora de la autopista Panamericana, en el ramal hacia Pilar, en la localidad bonaerense de Garín, cuando se encontró con un dramático episodio: una mujer llevaba atado a su vehículo con una soga a su perro y lo arrastraba en forma violenta.

No bien se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a gritarle para que le regalase el animal si no lo quería y le explicó que no era manera de llevarlo.

De todas maneras, la mujer amenazó con pasarla por arriba si no se corría de su camino, según publica el diario Crónica.

La joven, llamada Florencia Micaela, decidió difundir estas imágenes por las redes sociales para generar conciencia y que se haga justicia por este maltrato.