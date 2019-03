La segunda fecha de hockey tuvo algunas sorpresas

El Torneo Preparación de hockey femenino comienza a ponerse apasionante desde sus primeras instancias, ya que ayer se jugó gran parte de la segunda fecha y hubo algunas sorpresas, además de un nuevo triunfo de las ultra campeonas, Popeye A que se perfilan nuevamente como las máximas candidatas.

El choque destacado de la jornada fue el que Popeye C le ganó por 3 a 2 a Gimnasia y Tiro Celeste en la cancha de arena de las espinacas con los tantos de Brisa Luna, Candelaria Flores y Ana Rojas. Para las millonarias descontaron Camila Hamann, Azul Taibo.

A pocos metros, en la cancha de agua, Popeye A no tuvo problemas en derrotar a Universitario rugby con los tantos de Martina Vilte y la inoxidable goleadora espinaca, Constanza Stieglitz.

Otro partido para alquilar balcones fue el de Jockey Rojo y Popeye B que empataron 3 a 3 y definieron por penales australianos. En esa instancia, las de bordó derrotaron 2 a 1 a las albirrojas en la rotonda de Limache.

Antonieta Morosini, Danitza Bazoalto, Guadalupe Darritchon marcaron los tantos de las locales. María Diez Ruiz, Fernanda Gómez y Luz Soto anotaron para la visita.

En la máxima categoría quedó un partido pendiente: Cachorros ante Tigres Negro, ya que las de Villa San Lorenzo juegan el Regional del NOA C este fin de semana. Ese choque se posterga para el 20 de abril.

En la B Tigres Rojo no pudo como local ante Jockey Blanco que ganó 2 a 0 (Angie Juárez y Marta Osores).

Grand Bourg venció a Juventud 4 a 0 con los goles de Rocio Ocampo y Sofía Lescaffette, en dos oportunidades para cada una.

En intermedia

Popeye A perdió con Universitario Rugby en condición de local por 3 a 2; Gimnasia Celeste también se vengó de Popeye C y ganó por 3 a 2 en tierras espinacas; Jockey Rojo y Popeye B igualaron 0 a 0 (en esta división no hay penales); Jockey Blanco goleó de visitante a Tigres Rojo 6 a 1 y Grand Bourg derrotó a Juventud 5 a 1.

En la jornada de hoy continuará el Torneo Preparación aunque en la rama caballeros.

Cachorros se mide ante Popeye y Gimnasia y Tiro vs. Villa Mitre, ambos a partir de las 17.