Dieron por finalizado el alerta por dengue

Desde el hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de General Güemes anunciaron la finalización del estado de alerta por casos de dengue en el departamento Güemes. El alerta se había activado por tres brotes que tuvieron lugar durante el mes de febrero, dos de ellos tuvieron lugar en la localidad camposanteña de Cobos y un tercero en General Güemes.

“Cuando hacemos referencia a un brote, lo que decimos es que hubo un primer caso que podría dar inicio a una cadena de nuevos casos, similar a lo que ya vivimos en el 2015, algo que por suerte y por el intenso trabajo preventivo de los municipios no ocurrió”, informó el Dr. David Montiel.

Los tres brotes fueron del tipo conocido como importados, es decir de personas que se contagiaron en lugares donde el dengue estaba presente, “vecinos de esta localidad viajaron hacia el norte donde hay muchos casos y fueron picados por un mosquito enfermo, llegaron ya con fiebre alta y por el lugar de procedencia se activó el protocolo. Además de este caso al que denominamos importado, hubo dos más.

Un segundo brote también ocurrió en Cobos, otro lugareño que viajó hacia un país vecino vino con la enfermedad y también afectó a otras dos personas antes ser controlado. El tercero tuvo lugar en Güemes, también se trató de una persona que lo trajo desde afuera, pero en este caso sin réplica alguna”, explicó Montiel.

Los casos confirmados fueron 7 en total, hubo algunos más como sospechosos cuyos estudios arrojaron un resultado negativo.

‘Si no hubo muchos más casos es porque los municipios trabajaron excelentemente durante todo el año en el control del mosquito vector, realizaron campañas de descacharrados a conciencia, eso fue fundamental para que la enfermedad no nos sorprenda tal como pasó cuatro años atrás”.

“Al no haber mosquitos la posibilidad de contagios es nula, los estudios realizados en las viviendas sobre la presencia del mosquito Aedes nos dio índices muy bajos, de un solo dígito en el orden del 8 al 9%. Reitero que eso se debe al esfuerzo puesto de manifiesto por los tres intendentes. En todas las campañas previas destinadas a eliminar todo reservorio del mosquito para que no pueda reproducirse pudimos trabajar en forma conjunta y los resultados están a la vista”, expresó Rubén Villalón, gerente general del hospital Castellanos.

General Güemes tuvo una epidemia de dengue en el 2015, ese año el índice sobre la presencia del mosquito Aedes en las viviendas fue del 50%. Las campañas de descacharrado tienen como principal objetivo bajar el índice, eliminando todo objeto en desuso olvidado en fondos o jardines que pueda acumular agua, porque es allí donde el mosquito transmisor deposita sus huevos. “Estuvimos en un alerta constante, pero en todo lo que va del mes de marzo no se registraron pacientes febriles; transcurrido todo este tiempo sin novedades, consideramos que el alerta ya pasó. Estos casos nos permitieron comprobar que manteniendo controlado al mosquito vector, la posibilidad de un brote importante de dengue son mínimas”, dijo Montiel.