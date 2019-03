Nicole Neumann está en Salta y se armó la polémica con Fabián Cubero por las hijas 

Este fin de semana, Nicole Neumann viajó con sus hijas a Salta para visitar a una de sus mejores amigas y desconectarse de la vida en la ciudad. Pero el idilio duró hasta ayer: Poroto Cubero puso el grito en el cielo cuando se enteró de que las chicas recién volverían el jueves y no el martes, el día en el que le corresponde tenerlas a él.

"No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con ellas cuando corresponde. Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal", explicó el jugador en diálogo radial con CNN.



Lejos de sumarse al drama, Nicole le respondió a su ex con evidencia fotográfica de la felicidad de sus hijas, que están disfrutando a full del contacto con la naturaleza y de aventuras que organizó la modelo, como cabalgatas y excursiones a puntos turísticos de la provincia.

"Mis cachorritos felices. Lo único que importa. Momentos únicos e irrepetibles, experiencias que quedarán por siempre en nuestra memoria. Familia, amigos y naturaleza", escribió la modelo, junto a una bellísima postal de Allegra y Sienna en un paisaje soñado.

La ausente fue Indiana, la mayor, que detesta la exposición pública y prefiere no aparecer en las redes sociales de sus papás.

En Pampita Online, Gegé Neumann salió en defensa de su hermana y aseguró que Cubero estaba al tanto de la agenda de sus hijas. "Ese viaje lo viene planeando hace un montón, porque una de las mejores amigas de mi hermana es de Salta. Toda la familia sabía adónde iban. Y ellas estaban súper emocionadas de ir", explicó.

La defensa de Mica Viciconte

Mica Viciconte, actual pareja del jugador de Vélez, fue la que tomó la bandera de la defensa de su novio Fabián Cubero en diálogo con Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán por la pantalla de América y del que ella también forma parte.

"Uno se pone siempre del lado de la mujer, pero nunca escuchan el lado del padre. Si esto hubiese sido al revés y Fabián agarraba a las nenas dos días cuando le tocaba a ella, ¿qué hubiese pasado? Hubiese puesto el grito en el cielo. Entonces, me parece que se tiene que respetar, para eso ellos firmaron un acuerdo donde se tienen que respetar los días", arrancó la ex protagonista de Combate.

"Él se acomoda esos días, él tiene martes y miércoles las nenas seguro, entonces martes y miércoles organiza planes con las nenas, ya sea ir al cine, a comer, lo que fuese, son sus días para hacer planes con ellas. Lo mínimo que él quiere es que por lo menos se avise. Mirá, ¿te las vas a llevar tantos días? Avisame, se charla y está todo bien. Pero hacer esto y no se sabe por qué motivo, en realidad no está bien", agregó.



"Dicen que Fabián es el complicado, Fabián es el que no suelta, y acá está muy clara la situación. Él no jode a nadie, él respeta sus horarios, y encima se da el lujo de criticarlo a él. Después sale todo a la luz; obviamente trabajamos en un medio y yo, que estoy trabajando con ustedes, tengo el derecho de decirlo. Es mi pareja, obviamente lo defiendo a él porque sé cómo es la situación, entonces llega un punto que digo bueno, paren un poco. ¿Cómo es la onda?", reclamó.

"No las usamos a las nenas, por lo menos yo no las uso y el padre tampoco, y no me interesa usarlas tampoco. Tengo mi trabajo, llegué al medio sin usar a nadie y no necesito usar a nadie. Y la verdad que yo comparto mi vida con él, parte de mi vida la comparto con él y por ende con sus hijas, porque son las hijas de mi novio y no queda otra. Y cualquier pareja normal del mundo que vos ves tienen buena relación, se hablan, salen a comer, es la vida misma. Si yo me llevo bien y la relación es normal, no tiene nada de malo", se defendió de las críticas en su contra.

"No es una provocación, es la vida misma, ¿por qué no llevarlas al teatro? ¿Por qué, con qué motivo?, si yo tengo buena relación y ellas quieren ir a verlo. Pero más allá de esto, lo que pasó es que a él le informan las nenas de esto, le dicen al padre y éste fue el conflicto. El padre le dice 'está todo bien, hija, decile a mamá que se comunique conmigo, coordinamos los días y no hay ningún problema'. Evidentemente no se comunicó", concluyó.