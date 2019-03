Kevin Benavides llega con lo justo al inicio del Mundial

El próximo fin de semana se correrá la primera fecha del Mundial de Rally Cross Country en Abu Dhabi. Allí estarán presente los hermanos Kevin y Luciano Benavides representando a los equipos Honda y KTM, respectivamente. Pero las condiciones en las que llegan no son las mismas.

A través de su cuenta de Twitter, Kevin expuso los obstáculos que debió superar para estar presente en la primera fecha. Fue subcampeón en 2017 y ocupó el sexto puesto el año pasado; esta temporada arranca un nuevo rumbo con un torneo más corto, de apenas cuatro fechas.

“Mi carrera para llegar a Abu Dhabi empezó hace dos semanas exactamente, cuando entrenando me caí lo que me provocó una luxación anterior de hombro derecho (la primera vez), una fractura de costilla, hematomas en la frente y un corte en la nariz”, contó el salteño.

En su exposición, Kevin expresó que la lesión en el hombro se redujo con el tratamiento realizado en nuestra ciudad. “A partir de ahí puse todas mis energías en recuperarme aunque el pronóstico no era muy alentador. Hace unos días adelanté mi vuelo para venirme a Andorra a trabajar con Jordi Zaragoza, osteópata, que me ayudó muchísimo. Hoy tengo el alta médica para poder correr”, agregó el piloto del equipo Honda.

“No es como esperaba empezar, nada es fácil en la vida y menos cuando se trata de este deporte. Pero la pasión y el espíritu son más fuertes #vamospormas”, sumó.

Por su parte, Luciano llega sin inconvenientes físicos a la primera fecha del Mundial organizado por la FIM. Antes de llegar a Abu Dhabi se instaló en Marruecos donde realizó varios entrenamientos para la competencia del próximo fin de semana. El menor de los Benavides disputó las dos fechas de la última temporada sumando 20 puntos en total.