El Sicario Rojas podría volver ante Talleres

El defensor de River Plate Robert Rojas recibió el alta médica y será evaluado antes de viajar a Córdoba, ya que podría reemplazar en el equipo titular contra Talleres a Javier Pinola, quien alcanzó la quinta amarilla en el último encuentro ante Independiente.

Rojas estuvo concentrado con el seleccionado paraguayo en la fecha FIFA de este fin de semana y viajó a los Estados Unidos, aunque no jugó.

El Sicario regresó el domingo y ayer se realizó estudios médicos, que no le encontraron restos de su lesión en el tobillo derecho.

Esta mañana, en el entrenamiento de River en Ezeiza a cargo del técnico Marcelo Gallardo, Rojas trabajó a la par del resto con pelota en espacios reducidos

El paraguayo se había lesionado ante Newell’s el 3 de marzo, cuando dejó el campo a los 45 minutos por dolores en el tobillo. Después fue al banco un par de veces pero no volvió a jugar y no estuvo contra Independiente, en la fecha 24 de la Superliga.

Por la tarde se entrenarán solo los juveniles Julián Álvarez y Cristian Ferreira, quienes volvieron de los amistosos del seleccionado sub 20, en tanto que mañana se reincorporarán Gonzalo Montiel, Matías Suárez y Franco Armani después de la fecha FIFA con la Selección mayor.

River visitará el sábado a las 20 a Talleres en Córdoba, por la fecha 25 de la Superliga, por lo que el plantel viajará el viernes.

El miércoles, en tanto, también jugará como visitante por la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores ante Inter en Brasil.