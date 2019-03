La Rural: darán a conocer el veredicto del juicio a Menem y Cavallo por la venta del predio a un "precio vil"

La venta se realizó en 1991 por u$s 30.000.000, cuando el inmueble valía "como mínimo", según el ministerio público fiscal, u$s 131.800.000. Solicitan cuatro años de prisión para el expresidente y tres años y nueve meses para el ex ministro de Economía.