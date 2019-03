Hubo acuerdo y los chicos del jardín Corazón de Tiza tendrán clases

Padres de alumnos inscriptos en el jardín Corazón de Tiza de la ciudad de Güemes fueron convocados a participar de una reunión con representantes del Ministerio de Educación, con la finalidad de ser informados sobre cuáles son las medidas adoptadas para dar inicio al ciclo lectivo 2019, clases que se encuentran suspendidas por las malas condiciones edilicias que presenta el inmueble donde funciona actualmente.

La reunión entre ambas partes se llevó a cabo durante la tarde de ayer en las instalaciones de la escuela Hilario Ascasubi. La encargada de abrir la reunión fue la coordinadora de Nivel Inicial, Rosana Chocobar: “L primero que deben saber es que el jardín no se cierra, realizamos un estudio exhaustivo del inmueble donde funciona actualmente y vimos que no está en condiciones, no es un lugar seguro para los niños, por esa razón es que decidimos que lo más apropiado es alquilar una vivienda que sea adecuada para funcionar como una escuela, mientras se realizan las refacciones correspondientes”, explicó Chocobar.



Según la funcionaria, durante las últimas semanas estuvieron abocados a buscar una casa apropiada, “no fue fácil conseguir una vivienda con las características adecuadas para el traslado de los niños, tenemos una y se están realizando las gestiones para su alquiler”.

Si bien aún no fue concretada la operación con el propietario del inmueble, ya cuentan con una idea clara de las adaptaciones que deberán realizarle para que funcione como un jardincito, “no son demasidos los trabajos que deberemos realizar, esa casa se estaba preparando para que allí funcionen consultorios médicos, es decir ya tiene hechas las divisiones, vamos a trabajar en los baños principalmente. Todo esto debe ser en lo inmediato, no queremos dejar pasar mucho tiempo, no podemos decir cuándo estaría todo listo pero reitero que no debería pasar demasiado tiempo”, expresó Enrique Barrios, coordinador del Ministerio de Educación.

La reunión fue una consecuencia de las manifestaciones que los papás vienen llevando a cabo, debido a que transcurridas dos semanas desde el inicio del período lectivo, las puertas de la institución continúan cerradas. La falta de respuesta y la incertidumbre sobre el futuro del jardín intensificaron la protesta trasladándola hacia las calles céntricas. Tras la decisión de alquilar un nuevo establecimiento, una vez que se concrete el traslado del jardín Corazón de Tiza, darán inicio los arreglos en el viejo edificio: “Creemos que poco de la estructura existente se puede reutilizar, todo aquello que está deteriorado será derribado, vamos a reconstruir el jardín para que sea un lugar seguro para los niños”, explicó Barrios.

Evitar más pérdida de clases

Para que se concrete una operación de alquiler por parte del Ministerio de Educación puede pasar mucho, se podría perder un mes más a la espera de liberación de los fondos. Para evitar eso, hubo un compromiso por parte de los legisladores provinciales Carlos Rosso y Emilio Fernández Molina, de aportar el dinero para el pago del alquiler hasta que el Ministerio de Educación apruebe la liberación de fondos.

Finalizada la reunión se firmó un acta donde quedó plasmado todo lo hablado y los compromisos asumidos para llevarle una solución a los alumnos del jardín Corazón de Tiza.