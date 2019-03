Doctor Honoris Causa para el "profe" Daniel Córdoba

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) declaró al "profe" Daniel Córdoba Doctor Honoris Causa a fines de 2017, pero el acto formal se concretó ayer por la tarde. "Fue muy fuerte lo de hoy (por ayer), me pasé más de un año esquivando el acto, he pasado muchos actos, pero este de la casa era muy fuerte", expresó el creador del taller "Física al alcance de todos", al que cientos de estudiantes secundarios concurren todos los sábados hace más de 25 años. "Este título es un reconocimiento a toda la gente que me ayudó, a toda la que aportó y, lo que es más importante, a toda la gente que confió en la enseñanza que podíamos dar en la universidad a chicos secundarios y de la facultad. Yo empecé paraleléandole al aula y nunca me imaginé que iba a terminar paraleléandole a un sistema", destacó Córdoba, de 55 años.

El prestigioso docente todavía recuerda cuando en 1991 comenzó con los talleres para alumnos del Instituto de Educación Media (IEM), pero después, ya sin autorización, el mismo se fue extendiendo a chicos de otros colegios, y sus clases pasaron prácticamente a dictarse en la clandestinidad durante años. "La mortandad infantil en los proyectos educativos es muy grande porque en cuanto empiezan ya comienzan a morirse y el caso nuestro es medio raro", señaló.

Por innovar, el profesor se enfrentó al conflicto, pero no le importó y siguió adelante. Así la gran concurrencia a los talleres de "Física al alcance de todos" y la magia para enseñar de Córdoba tuvieron repercusión a nivel nacional.

El año pasado, el Instituto Balseiro lo premió por su labor en la promoción de vocaciones en la ciencia y tecnología. Es que Salta es una de las provincias con más alumnos por cantidad de habitantes en el Instituto Balseiro. También fue distinguido por el Ministerio de Educación de la Nación cuando estaba a cargo de Alberto Sileoni, por la Cámara de Diputados de la Provincia, el Senado de la Nación y el Concejo Deliberante de Salta (como ciudadano ilustre). Recibió reconocimientos de las facultades, de varias fundaciones y constantemente distintas universidades lo invitan para que él cuente cómo es esto de convocar a chicos de edad temprana para que empiecen a vivenciar la física. "Siempre digo que los chicos se dan cuenta de que es algo genuino porque está armado desde la pasión", dijo.

De las clases de Córdoba salieron físicos e investigadores científicos que actualmente trabajan en distintas partes del mundo. Sobre sus colegas dijo: "Un docente es una categoría social sobreexigida en una sociedad como la nuestra y tiene que ser todoterreno por las problemáticas que cruzan los chicos".

Agregó que "hay muy buenos docentes, pero creemos que todo el mundo va a aprender de la misma forma, en el mismo horario, de la misma manera y sabemos que no es así". Sugirió tener paciencia como la tuvo él, que se animó a "paralelearle a un aula".