Compras por correo en el exterior: subieron el límite de US$ 200 a US$ 3.000.

En la resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial, y donde se oficializaron los detalles de nuevo puerta a puerta, además se modificaron las condiciones del servicio de correo postal tradicional para compras en el exterior.

Así, a partir de ahora, se podrá comprar por régimen postal hasta 3.000 dólares por año y hasta 20 kilos. Las cifras son muchos mayores que hasta el momento, cuando se podían traer 2 kilos y hasta 200 dólares.

Eso quiere decir que hasta esos límites se puede compara por correo postal convencional, si se excede alguno de ellos hay que pasar al régimen de importaciones y reclamar la mercadería en la Aduana, luego de realizar los trámites correspondientes.

Esa mercancía podría llegar a casa de los compradores directamente siempre y cuando sean productos que no generen dudas en la Aduana. Si es así, habrá que retirarlos en persona.

El anunciado hoy es un régimen general y puede prestarse a confusiones con lo que el Gobierno promocionó en los últimos días como "el nuevo puerta a puerta" vinculado con las compras online por las que no hay que pagar impuestos.

El "puerta a puerta" entra en vigencia el lunes, tiene un límite anual de 12 compras de hasta US$ 50 no acumulables (USD 600 al año, en total) y no requerirá buscar el producto. Eso sí, una vez realizada la compra hay que aportar los datos de la misma en un portal del correo Argentino desde donde manejarán el envío. Si no se hace, no llegarán las cajas.

"El nuevo servicio puerta a puerta responde a los desafíos del comercio electrónico internacional, ofreciéndole a los compradores velocidad en la entrega, información de sus envíos en todo el proceso y precisión del momento de la entrega", dijo Gustavo Papini, director general de Correo Argentino, hace diez días cuando se anunció el esquema oficialmente. "Además, y para aquellos envíos clasificados por Aduana para retiro presencial, Correo Argentino podrá representar al destinatario y así evitar que tenga que trasladarse hasta una sucursal con asiento de Aduana para retirar su envío", aclaró.

Régimen postal

"Los envíos de mercaderías provenientes del exterior comprendidos en este régimen serán los que tengan un valor de hasta tres mil dólares estadounidenses (US$ 3.000), siempre que sean para uso o consumo personal y que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial. Dichos envíos podrán librarse bajo la modalidad puerta a puerta, a criterio del servicio aduanero, observando el procedimiento previsto en esta norma", asegura la nueva norma general que se publicó hoy.

El límite de US$ 3.000 se puede usar todo junto, en una sola compra que no exceda los 20 kilos. En el caso de que la compra sea de más de US$ 50 y menos de 3.000, se deberá pagar el 50 por ciento de la diferencia. Por ejemplo, si se trae una notebook de USD 1.000 se tendrán que pagar 475 (la mitad de los US$ 950 excedentes).

