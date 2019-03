“Espero digerirlo”, dijo Manu

El exbasquetbolista Emanuel Ginóbili confesó ayer que le resultó “totalmente abrumador” el homenaje realizado por San Antonio Spurs en el AT&T Center, donde se retiró para siempre la camiseta número 20 que usó durante las 16 temporadas en esa franquicia de la NBA.

El bahiense, de 41 años, agradeció una vez más el reconocimiento, que calificó como “impactante”, y dijo que espera “poder digerirlo alguna vez”, en un mensaje posteado en su cuenta de Twitter.

Ginóbili, ganador de cuatro anillos de campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014), fue el centro de una noche inolvidable para todo San Antonio Spurs, que se denominó “Manu Day”.

Antes, durante y después del partido de los Spurs con Cleveland Cavaliers, el AT&T Center fue escenario de continuos homenajes al exescolta, que al finalizar la noche le habló a todo el estadio acompañado de su mujer y sus tres hijos.

Antes de su discurso, escuchó el reconocimiento de sus excompañeros Tony Parker, Tim Duncan y Fabricio Oberto, como también de Greg Popovich, el entrenador que lo acompañó a lo largo de toda su carrera en la NBA.

Un caballero

Manu le agradeció a Marianela Oroño, su amor, por haberlo acompañado en todo momento. “Gracias por aguantar mis obsesiones por veinticinco años, que la siesta tiene que ser a esta hora, que la comida tiene que ser esto, que no puedo salir porque estoy cansado y mañana juego”, comenzó diciendo el deportista. Y agregó: “Gracias por bancarte todo eso, por ayudarme a que todo sea más fácil y que sólo tenga que pensar en jugar. Gracias por bancarte tantos veranos, que tendríamos que haber pasado en una playa, permitiendo que me vaya a jugar con los chicos a Londres, a Japón, a China, a Mar del Plata, y vos sintiéndote orgullosa de que yo hiciera lo que me gustaba”.

El cuarteto fantástico

Antes de las palabras de Ginóbili, quienes hablaron fueron las tres partes que junto a él formaron el cuarteto fantástico de la franquicia texana: Tony Parker, Tim Duncan y el entrenador Gregg Popovich, además de su gran amigo Fabricio Oberto.

“¡Hola San Antonio! Estoy muy feliz de estar acá, en la noche de Manu. Te lo merecés, amigo. Cuando pienso en la manera en la que trabajaste como jugador, solo puedo utilizar una palabra para definirte: sos único. Realmente sos único”, dijo Parker.

Luego fue turno del entrenador: “Me convertí en un mejor técnico porque aprendí a callarme y disfrutar de verlo jugar. Un rebote ofensivo, un triple, un recupero. Es un ganador, lo sabía desde temprano. Lo que le importaba era ganar. Le decía: ‘Manu, ¿por qué hiciste eso?’ Y él me respondía: ‘Soy Manu, esto es lo que soy’”.

Duncan también emocionó a todos: “Yo recibí una llamada de Pop en cuanto terminó ese draft. Terminé viéndolo y seleccionaron a alguien que jamás había escuchado. A un tal ‘Nanu Gino Bili’”, dijo Duncan, de 42 años. El estadio estalló en risas. “Manu, Es un honor estar aquí junto a vos. Te quiero”, cerró.