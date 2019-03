Podrían pasar a planta 400 trabajadores municipales

En tiempos de crisis son muchas las personas que comienzan a temer por su estabilidad laboral. Es por eso que en el municipio capitalino hay mucha expectativa por el proceso abierto de pase a planta. Desde el Ejecutivo calculan que son unos 400 trabajadores los que están en condiciones de pasar al plantel estable de la Municipalidad de Salta.

El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial de la comuna el decreto 0176, por medio del cual el intendente ordena "iniciar el proceso de pase a planta permanente del personal del Ejecutivo y el Tribunal Administrativo de Falta que cumpla con todos los requisitos y condiciones de la normativa vigente". El decreto también señala que será la Subsecretaría de Políticas de Recursos Humanos la que llevará adelante el proceso.

El jefe de Gabinete municipal, Luis María García Salado, confirmó a El Tribuno que desde la comuna estiman que poco más de 400 personas son las que están en condiciones de pasar a planta. "Esto no quiere decir que todos pasarán, porque hay que cumplir una serie de requisitos", dijo.

El funcionario agregó que el pase a planta es para darle estabilidad a los trabajadores. "Esto no significa una mayor erogación para el municipio, porque la gente que pasará a planta ya está cobrando como dice el convenio colectivo, ya tienen los descuentos que corresponden. Ahora será el paso de una categoría de contratado a planta", afirmó.

De acuerdo a los registros municipales, hay unos 4.100 empleados. De ellos unos 3.200 son entre planta permanente y contratados y el resto son agrupamiento político.

Algunos de los requisitos mínimos para que los empleados pasen a planta son: tener como mínimo dos años de servicio efectivo bajo la modalidad de contratado, tener como máximo 45 años, certificados de examen médico de buena salud y aptitud psicofísica (emitidos por hospital público), certificado de buena conducta expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal o antecedentes penales por la Policía de la Provincia y aprobar el curso de capacitación para el ingreso a planta permanente.

Acuerdo salarial

Al igual que la Provincia, la Municipalidad de Salta también otorgó un incremento salarial del 38% y un bono de $5.000; al tiempo que blanqueó lo que se había otorgado en 2011, 2012, 2013 y 2016.

"Hacemos un balance positivo de la negociación. Colmamos las expectativas de los gremios y demostramos que el intendente cumple desde que asumió en 2015", afirmó el jefe de Gabinete.

Consultado si el acuerdo salarial significará una paralización de obras, el funcionario político de la comuna aseguró que "la plata para obras en el municipio tiene dos orígenes". Están por un lado los fondos nacionales, con los que se están haciendo obras como los canales España, Tineo y las represas militares. "Esos fondos no son para gastos corriente, por lo que se usa solo para pagar certificados de obra", argumentó.

Y después están los fondos propios que se usan para el bacheo y el arreglo de 270 plazas. "Para eso ya tenemos una planificación, trataremos de cumplirla y ver cómo se presenta el esquema", dijo. Al tiempo que abogó porque al haber un aumento de inflación, se aumente la recaudación a nivel nacional y, por ende, llegue más plata a la comuna en carácter de coparticipación.

A tener en cuenta

Si bien desde el sindicato Ademus agradecieron al intendente Gustavo Sáenz por la apertura del proceso del pase a planta, pidieron algunas consideraciones.

El histórico dirigente César Molina señaló que “hay muchos compañeros que tienen cinco o algunos años más y son operarios en la planta hormigonera o espacios verdes”. Y para ellos pidió que se tenga en cuenta más el trabajo diario que hacen que el examen que se realiza como protocolo.

“Ellos hacen un trabajo sacrificado todos los días. Muchos tienen la primaria solamente, y sería una pena que por hacer un examen administrativo mal queden afuera de la planta”, recalcó. El gremialista también aseguró que en la Municipalidad hay faltante de personal.

En 2015 hubo mucha polémica

En ese momento hubo 700 trabajadores que pasaron a planta permanente.

En julio de 2015 se concretó el pase a planta de unos 700 trabajadores en la Municipalidad de Salta. El tema es que ese proceso tuvo algunas observaciones. Como viejo conocedor de la realidad de la comuna, el titular de Ademus, César Molina, advierte ahora: “Espero que el proceso sea transparente y no se nombre gente a dedo, como ocurrió en la gestión pasada”. Molina hace alusión al pase a planta que realizó Miguel Isa en el último año de su larga gestión. En ese momento el entonces director del Tribunal de Cuentas de la comuna, Nicolás Jovanovich, había advertido, tras analizar las casi 700 carpetas que le habían presentado, que aparecieron personas que no prestaban servicio en el municipio. “La gran mayoría sí reúne los requisitos pero se comprobó que existen personas que no sabemos dónde están prestando servicios”, dijo.

Esa fue la primera vez que el Tribunal intervino y revisó carpeta por carpeta. “Esta no era nuestra función, pero estando en juego el ingreso de personas que no prestan servicio al municipio, intervinimos”, había indicado Jovanovich.