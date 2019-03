El mal momento de Silvia Suller: pide que alguien le de un lugar para vivir

Silvia Süller sorprendió a todos hace unos días con un saludo de cumpleaños muy afectuoso hacia su exmarido, Silvio Soldán, con quien se separó de forma escandalosa: "Tal vez la vida, Dios y el Universo vuelvan a juntarnos. ¿Por qué no?".

Sin embargo, en las últimas horas la ex vedette volvió a utilizar sus redes sociales para hablar del mal momento que atraviesa, en torno a su situación económica. "Llamado a la solidaridad: necesito 100.000 dólares para comprar mi departamento, hace 33 años que entro en sus hogares, me quieren, los quiero. ¿Me ayudaría alguien? Se que muchos colaboran en entidades, no es joda ni se me caen los anillos. Es solo algo de todo lo que les di. Gracias", comenzó.

"También puede ser prestado por un tiempo, yo soy muy cuidadosa, no entra nadie porque no tengo a nadie (salvo mi hija Marilyn), ni novio, ni amigos, ni familia, ni perro, ni plantas. La casa es sagrada", agregó.

Además, Silvia le pidió ayuda a Horacio Rodriguez Larreta y hasta a Mauricio Macri: "@horaciorlarreta@mauriciomacri hasta el @ansesgob me niega la jubilación, no me reconocen nada de los 33 años ininterrumpidos de TV y teatro porque @actoresprensa nunca me aportó nada".

Por último, la ex vedette aseguró: "No soy pretenciosa, solo estoy pidiendo auxilio. 2 ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea, si es en el centro mejor porque siempre tuve auto, lo vendí cuando me fui a Miami y no se viajar en colectivo, estoy aprendiendo en subte. Taxi no, carísimo. Gracias".