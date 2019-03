Paro docente: la adhesión sería contundente

Educación advirtió que se descontará el día a los docentes que no se presenten a trabajar.

En Salta, al igual que en casi todo el país, hay docentes que hoy no arrancarán las clases pese a que la provincia es una de las que ya realizó paritarias. Desde los distintos sectores gremiales y de autoconvocados anticiparon que la adhesión al paro hoy y mañana será "contundente" y que el malestar también se verá reflejado en las calles con las movilizaciones que confluirán entre las 9 y las 10, en la plaza 9 de Julio. Desde Educación confirmaron que "día no trabajado, día no pagado". Los docentes reclaman mejoras salariales acordes a los índices inflacionarios más una recomposición por el desfasaje sufrido. Vale recordar que la Intergremial Docente (AMET, Sadop, UDA y UPCN) acordó para este año una suba de sueldo del 23% en cinco partes: un 5% que se cobró en febrero, otro 5% en abril, un 3% en junio, un 5% en agosto, y por último, un 5% en octubre.

En la capital salteña, hay varios puntos de concentración, pero al parecer en algún momento la idea es que todos se unan en una gran marcha provincial. En contrapartida, oficialmente se abrirá el ciclo lectivo primario desde el paraje Rancho El Ñato, en Santa Victoria Este, a las 9. Por la tarde, a las 14, se inaugurará el nivel medio desde el nuevo Colegio Secundario 5.164 de Atocha.

Desde la comisión directiva de la Asociación Docente Provincial convocaron a concentrar a las 9, en la Plazoleta IV Siglos. Habrá oradores exponiendo detalles y alcances de la medida de fuerza. El Sindicato de Trabajadores de la Provincia de Salta (Sitepsa) partirá a las 10 desde su sede de Santiago del Estero 280, hacia la plaza principal.

La denominada Asamblea Docentes Unidos de Salta se reunirá a las 9 en Belgrano y Balcarce, punto de concentración histórico de los docentes autoconvocados, dijeron.

En el recorrido de la marcha se tiene previsto pasar por las puertas de la ADP para reclamarle al gremio una asamblea general extraordinaria. Los asambleístas se volverán a reunir el próximo sábado, a partir de las 15. El sector de autoconvocados liderado por Víctor Gamboa se congregará en la esquina de la Catedral, a las 9.