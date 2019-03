Cuestionan la designación del nuevo administrador general

Dicen que no se tuvieron en cuenta los antecedentes de los postulantes.No hubo controles en el concurso. El designado no posee título de grado.

El pasado 21 de febrero el Boletín Oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos dio a conocer el nombre del ganador del concurso para cubrir el cargo de Administrador de la Aduana Orán, correspondiente a la Dirección Regional Aduanera Noroeste, concurso que se instrumentó en agosto del 2018.

El abogado Ariel Pomares, designado como patrocinador de uno de los concursantes, expresó que hasta la fecha nunca contestaron la acción de amparo por mora desde la Administración Nacional de la Aduana, luego de haber interpuesto un recurso de nulidad, ya que el señor designado no cumple con los requisitos establecidos en el decreto nacional que regula el concurso para jefe de Aduana. "Para aspirar al cargo debe ser contador o tener el título de abogado y este no es el caso", dijo Pomares al comenzar la charla con El Tribuno.

El concurso se llevó adelante sin haberse respetado la normativa N§ 650/2004 que expresa que para poder ser aspirante a concursar para los cargos de referencia se debe tener el título de contador, abogado o en su defecto una tecnicatura acorde, "cosa que aquí no se respetó, permitiendo la participación a personas que no acreditan esa condición, poniendo a mi cliente, que acreditó idoneidad como contador público, en un trato desigualitario", agregó el abogado.

"Mi cliente nunca recibió ningún tipo de notificación con respecto a la comisión evaluadora ni a quienes concursaban en la terna para ese cargo", detalló más adelante Pomares.

El letrado patrocinante expresó además a El Tribuno que hubo violación en la interpretación y arbitrariedad del acto administrativo.

Por todas estas irregularidades se presentó el recurso el amparo para que se resuelva la nulidad del acto administrativo "el pasado 21 de febrero en el Juzgado Federal de Orán. Grande fue mi sorpresa cuando nos esteramos que el mismo día había sido designado el jefe de administración de la Aduana a otra persona. Pero a mí no me resolvieron la nulidad y mi cliente nunca fue notificado", amplió Pomares.

El 25 de febrero, el Juzgado Federal de Orán, a cargo de Gustavo Montoya, dio lugar al amparo presentado, otorgándole cinco días hábiles para que informe sobre las causas de la demora aducida. Así que ahora Pomares expresó que trabaja en un amparo para declarar la inconstitucional de la designación en el cargo al señor Edgardo Luis Beretta, dado que no reúne los requisitos. Por lo tanto, la designación como administrador de la Aduana de Orán es inconstitucional".

Cinco millones de gastos

Uno de los postulantes informó, por otra parte, que en la primera disposición se concursaron cargos para once delegaciones de aduanas y en la segunda otras cinco. Por la disposición 177/2018 se concursaron la Aduana de Jujuy, de La Quiaca, de La Rioja, de San Luis, de Gualeguaychú, de Santo Tomé, de Bernardo de Irigoyen, de San Nicolás, de Necochea, de Ushuaia y de Río Gallegos. Y por la disposición 217/2018 se concursaron las Aduanas Pocitos, Orán, Posadas, San Javier e Iguazú.

"Los postulantes viajamos dos veces en avión a Buenos Aires con un costo de $15.000 con viáticos de $4.000 aproximadamente. Luego, los que aprobaron el examen, viajaron a una entrevista desde las regiones, siendo unas 40 personas en total, lo que redondea gastos de unos 5 millones de pesos para el Estado nacional. Pero en este detalle no están contemplados los gastos de los que integraban el comité de evaluación que viajaron a todas las regiones también.

Ya se designaron administradores y muchos de ellos no son contadores ni abogados incumpliendo lo prescripto por el decreto 618/97. El cargo dura tres años", explicó.

Un concurso sin controles

Los denunciantes informaron también que se realizó un concurso extraño en el que no se publicaron los antecedentes de cada postulante, por lo tanto no hubo posibilidad de controlar a cada uno de ellos ni se pudo impugnar a los que no cumplían con los requisitos o cotejar el puntaje entre ellos mismos. Esto es puntaje por título académico o de grado, por antecedentes laborales (años que cada uno posee en la administración), cursos realizados y capacitación en general.

Desde este punto de vista ya hay un vicio grave y que torna nulo al concurso, porque al no existir publicación de antecedentes no se puede cotejar contra quiénes se concursa, para ser integrante de la terna, o para conocer cuánto puntaje se le asignó a cada uno.

De la entrevista personal tampoco se sabe qué se valoró. Entonces, también existe vicio grave que torna nuevamente en nulo el concurso, solo existe una notificación por e-mail en donde le informaron que no integraba la terna, pero no tuvo posibilidad de oponerse.