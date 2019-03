Central Norte quiere dar el salto a la clasificación, esta noche ante Mitre

El objetivo de Central Norte en este torneo Regional Amateur es claro porque la demanda misma del hincha es tajante y sin grises: ascenso o ascenso, luego de las cinco oportunidades al hilo perdidas de retornar al torneo Federal A, sitial que no volvió a pisar desde que perdió la categoría hace cinco años, en esa tristemente recordada final por la permanencia con Juventud Antoniana.

Al estar claro ese objetivo y esa demanda, la exigencia también contempla que el primer paso a ese objetivo (la clasificación a los play offs) sea resuelta prácticamente con holgura, algo que este cuervo de Ezequiel Medrán está logrando, pese a las tres unidades descontadas del debut ante Peñarol, siendo que en cancha aún está invicto pese a la sanción que le aplicó el Consejo Federal. El azabache, que con el descuento de puntos incluido le saca tres puntos a su inmediato perseguidor San Antonio, dará un paso firme y certero rumbo a la clasificación si es que vence al irregular Mitre, al que recibirá esta noche, a las 22, en el estadio Martearena, en el juego adelantado de la séptima fecha de la Zona 3 de la Región Norte, que contará con el arbitraje de Ramón Chávez.

Uno de los que retornará esta noche al equipo titular tras cumplir su fecha de suspensión tras su polémica expulsión es Leandro Beterette, quien suplirá a Pablo Figueroa. El defensor en diálogo con El Tribuno habló sobre la importancia del choque de esta noche contra el ciclón, que podría prácticamente asegurarle al cuervo la clasificación anticipada.

“Por suerte la sanción por la expulsión fue leve. Sé que no volverá a pasar, es un torneo corto y tenemos que ser cuidadoso. Nos estamos preparando para un partido duro. Lo principal es ganar, el club demanda eso, ganar en todos lados, sabemos que necesitamos los tres puntos y queremos terminar primeros. Queremos seguir ganando, de a poco vamos levantando el nivel futbolístico, pero el otro equipo también juega, será un rival muy duro y ya nos conocemos todos”, destacó.

Beterette también se refirió a la obsesión de los demás rivales de la zona por “bajar” a Central, y ligó esto a la grandeza de la institución. “Lo dije, en esta categoría es muy difícil, todos los equipos de Salta le quieren ganar a Central Norte por lo que representa este club. Nosotros también queremos ganar porque la obligación es esa en todos los fines de semana. Por eso se hacen buenos partidos, hay mucho desgaste, pero estamos bien físicamente y de la cabeza, sabemos que lo único que nos queda es ganar, lo único que nos importa son los tres puntos”, enfatizó el futbolista.

Beterette reconoció además que físicamente a veces “me falta, no tuve una buena pretemporada, vengo trabajando casi en doble turno, quiero estar al mismo nivel que estuve en mi primera etapa en el club. Sé que me falta un poco, pero con trabajo se llegará al objetivo. Me quedo después de la práctica tirando centros porque uno siempre quiere progresar, seguir trabajando en cosas que me faltan. Tenemos mucho por mejorar y quedarnos un rato después de los entrenamientos nos hace bien”.

Por último, el jugador ponderó que “se armó un grupo bárbaro, estamos todos positivos, muy unidos, sentimos el apoyo de la gente, que lo necesitamos más que nunca”.



Para cuervos

“Tenemos un cuerpo técnico de primera división, con jerarquía y lo estamos aprovechando al máximo. Tenemos un equipo muy completo”, ponderó Beterette.

Con el ingreso de Diego Núñez al equipo titular, en reemplazo de Álvaro Lozano, el DT Medrán tratará de darle mayor potencia al ataque, volviendo al esquema 4-4-2.

Los hinchas podrán adquirir las entradas hoy, de 13 a 19, en las boleterías de calle Brown, y desde las 19.30 en adelante en el Martearena. Los socios, de 13 a 21, en la secretaría del club.

Las formaciones

CENTRAL NORTE MITRE

M. Pegini C. Siares

L. Beterette P. Ferranti

F. Rodríguez L. Velázquez

P. Krupoviesa L. Corimayo

E. Buruchaga F. Aguilar

M. Valsagna D. Carabajal

O. Young M. Zolorza

M. Iglesias L. Ramírez

L. Quiroz G. Barrionuevo

D. Núñez G. Yapura

F. Reyes G. Verdugo

DT: E. Medrán DT: S. Albornoz

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Ramón Chávez

Asistentes: Mauricio Colparis y Juan Eduardo Flores (todos de la Liga Salteña)

Hora de inicio: 22