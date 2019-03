El camino a la igualdad, a paso firme con las deportistas salteñas

Representan a la provincia en las competencias nacionales e internacionales más duras de sus respectivas disciplinas. Son deportistas, son salteñas, pero, por sobre todas las cosas, son mujeres. Son Delfina Álvarez, Julieta Camarda, Fernanda Yapura y Eliana Oviedo y cada una dio su visión sobre el protagonismo que tiene el género. Todas sostuvieron que el camino a la igualdad marcha a paso firme, aunque a veces lentamente.

Álvarez es triatleta, una de las más importantes de la Argentina. No se conforma con destacarse en un deporte, por lo que hace tres y los unifica: natación, ciclismo y pedestrismo. Sobre el terreno que ganan las mujeres en los deportes dijo: "Creo que es un avance, un desarrollo social el papel y el protagonismo que están ganando las mujeres, no solo en lo deportivo sino también en los distintos ámbitos".

"En el deporte, todavía falta que se desarrolle, hay muchas competencias femeninas que no se conocen o no están profesionalizadas, pero creo que vamos por el buen camino y espero que siga avanzando la predominancia de la mujer, porque cambia el estilo de vida clásico que teníamos. Es una mejora para la sociedad".

La triatleta que actualmente se desempeña en Córdoba, habló del feminismo y dio su opinión: "Creo en el equilibrio, no apoyo al feminismo, porque creo que el hombre y la mujer son personas distintas. Debemos aceptarnos, valorarnos y complementarnos".

Desde Suiza, Fernanda Yapura pedalea en busca de su sueño y dejó su Rosario de Lerma natal para conseguirlo. Desde el Viejo Continente se mostró feliz por el protagonismo que tienen las mujeres en la actualidad. "Hoy en día estamos pasando por el mejor momento ya que ahora se nos da la oportunidad de expresarnos, de poder mostrar lo que somos capaces de hacer".

Como Delfina Álvarez, expresó: "De por sí no somos iguales a los hombres y tampoco es algo malo, nosotras tenemos capacidades diferentes y podemos llegar a hacer cosas increíbles que un hombre no puede. Estoy muy orgullosa por esas mujeres que luchan para poder destacarse ya sea en los estudios, en el deporte, en el hogar, etc. Porque gracias a ellas se nos están abriendo varias puertas, podemos observar que hoy en día hay mujeres directivas, hay mujeres al mando, hay entrenadoras, cosas que antes era una locura pensarlas, pero esto es porque demostraron que sí podemos". Yapura notó un gran cambio en los últimos años: "Antes el ciclismo era muy machista pero ahora está cambiando, se está motivando para que crezca el ciclismo femenino, se están poniendo reglas para que una mujer ciclista pueda tener el mismo sueldo que un masculino, se están haciendo más competencias para nosotras".

Julieta Camarda es de San Ramón de la Nueva Orán y su pasión es el enduro, un deporte que desde hace años es renombrado en la provincia por el paso de los hermanos Kevin y Luciano Benavides y la actualidad de Nicolás Kútulas, entre otros. Ella, en silencio, gana terreno y cuenta con un podio mundialista.

"Fue un camino largo que hicimos muchas mujeres y más en el enduro, ya que al deporte motor se lo relaciona con los hombres. En mi caso, siempre tuve que competir con hombres y ganarme mi lugar en el podio. Fue mucho esfuerzo y sacrificio día a día, pero gracias a eso y a qué muchas chicas lo vieron, se fueron sumando a la disciplina".

Camarda compitió el año pasado en el Mundial disputado en Viña del Mar y logró la medalla de plata. "En Chile noté una gran cantidad de fanáticas que hay en este deporte tan hermoso y eso es un motor para seguir haciéndolo cada día más profesional".

La "Diablita" Oviedo es luchadora de artes marciales mixtas y viaja desde Tartagal a los principales eventos nacionales, como Invictus Fighters. Fue campeona salteña de boxeo y subcampeona nacional. Pero hace unos años pesaba 105 kilos y estaba deprimida.

"Empecé con las artes marciales mixtas porque me separé. Me dediqué a bajar de peso y después de meses de entrenamiento llegaron los deportes a mi vida (kick boxing, jiu jitsu, MMA)".

Oviedo contó que "de a poco fuimos ganando respeto y lo demostramos en todos los deportes, especialmente en los rudos, que las mujeres somos capaces".

"Antes decían que las mujeres no pueden hacer tal cosa y sí, si podemos hacer cosas que los hombres no pueden. Podemos llevar adelante embarazos, cesáreas, tenemos mas fuerza y garra que los hombres".