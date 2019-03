El poder del hombre está naturalizado y tiene cautivo al ser de la mujer

La bagualera Mariana Carrizo vuelve para reencontrarse con su público... ese que la vio nacer. La notable artista salteña presentará hoy el espectáculo “Libre y dueña”, será a partir de las 21.30, en Casa de la Cultura, Caseros 460, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Como cada marzo, Carrizo propone un concierto dedicado a las mujeres, coplas electorales. Habrá artistas mujeres invitadas, entre ellas la gran poeta Kuky Leonardi, la pianista María Fernanda Bruno, copleras y más. De 18.30 a 19.30, la coplera las espera en el hall de la Casa de la Cultura para tomarse fotos.

En cuanto a los rumores sobre su postulación a gobernadora, Mariana remarcó que habrá novedad y en el concierto también les copleará algunas...

Carrizo aseguró que hay seis pasos básicos para asistir al recital: 1) muy importante despojarse de juicios y prejuicios sociales, toditos 2) estar aburridos y descontentos del sistema machista 3) estar dispuestos a divertirse mucho 4) llevar pañuelos para los momentos emotivos que habrá a montones 5) un anotador para los infinitos consejos que en el concierto se darán 6) arreglar una cita para cuando termine el concierto, pueden irse con quienes mejor les parezca a celebrar la nueva personalidad con la que saldrán de allí.

Carrizo, es una mujer de los Valles Calchaquíes. Cantora referente de la lucha, en el país y Latinoamérica, por llevar desde sus inicios la voz en alto de la mujer y de su cultura. Una clara virtud es decir las cosas más incómodas y fuertes, con humor y sutileza, pero no todo su mensaje es humorístico.

Una vez más estarás ante tu gente...

Quedará reflejada el canto de la copla, habrá canciones y otras expresiones culturales, como la poesía en vivo declamada por mujeres poetas, relatos, imágenes e invitados especiales. Se compartirá un concierto muy especial que toma acción en la lucha por los derechos de la mujer a modo de aportar un granito de arena a la transformación social.

¿Tú camino artístico fue complicado?

Mi sendero no ha sido de rosas. Por mi condición de mujer he tenido y tengo que salvar muchas adversidades en la sociedad actual, por las características que posee, como el machismo, el racismo, las discriminaciones, la xenofobia, entre otras. Están exacerbadas y lo peor del caso, naturalizadas. En mi compromiso con el género llevo realizando muchísimos proyectos que intentan, principalmente, torcerle el brazo al sistema machista.

¿Sos una mujer comprometida en el tema?

He llevado mis proyectos por el país y el mundo. El poder del hombre está tan naturalizado y tiene cautivo al “ser” de la mujer que hay que trabajar muchísimo para que eso cambie, se mueva. Hay muchas mujeres que no son dueñas de mover un dedo porque dependen de lo que el hombre opine o les autorice, una situación de la que necesitamos salir con urgencia. Será la única manera para lograr un mundo igualitario. El machismo nos mata a diario a las mujeres. Ahora es el turno de nosotras y para eso necesitamos el trabajo de todas. Necesitamos hombres feministas o sea, igualitarios. Hay que ponernos de pie y de esa manera todas lo harán. Hay que ser libres, luchar por sueños, por los ideales. Necesitamos cambiar los estereotipos, la división de géneros, revisar la crianza de los niños, reorientar conductas intolerantes, denigrantes, irrespetuosas, etc. Debemos romper esos moldes dañinos y enseñarles la fortaleza para distinguir sus emociones, hacerlos sentir seguros para que persigan cualquier cosa que los apasione.

¿Existe el machismo en el folclore?

Soy una desobediente del patriarcado en una provincia ultramachista, y lo digo desde la vivencia en carne propia de las cuales el público fue testigo en muchas ocasiones, principalmente en los festivales en nuestra hermosa y querida Salta, donde los responsables de las carteleras son absolutamente misóginos. No tengo reparos en decirlo. Hay una carencia de criterio cultural y de igualdad de género absoluta. El silencio nunca fue mi amigo, más que para las cosas buenas, la gente lo sabe porque no es tonta.

¿Qué se espera en el concierto de esta noche?

Habrá un abanico de arte de la sabiduría milenaria, entre mujeres poetas, musiqueras, artesanas conjugarán mensajes de mucha alegría, y libertad. Es mi aporte a esta causa fundamental con la responsabilidad que me atañe como artista, la de los valores que cada uno elige como mensaje. Libre y dueña es ancestral, esencial, experimental, íntimo, divertidísimo, moderno, comprometido, alocado, profundo y liberal.

Tenés la virtud de la improvisación...

Lo absorbí alrededor del fuego desde la infancia, en casa de mi abuela cuando se reunían los paisanos. Llegaban desde los cerros cercanos adonde vivíamos. Entre el murmullo del fuego corrían los relatos del viaje, de la familia, anécdotas y cuando la cosa estaba más relajada se cruzaban unas coplas, solo unas cuantitas a modo de regocijo espiritual con el universo, y entre ello risas, sarcasmos, gestos que cizañaban al otro a responder algo y ese es un modo de comunicación que se aprende desde las sutilezas que hay en las cosas simples y cotidianas.