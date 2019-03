“Hay un cambio estructural que se debe ir haciendo de a poco”    

Patricia Colina es psicóloga y “coach ontológica” con experiencia distintos abordajes pero básicamente se define como alguien que trabaja para “potenciar personas”. Hoy desde las 19 dará una charla para mujeres emprendedoras en la Fundación Copaipa, en Zuviría 291.

En diálogo con El Tribuno, destacó que es fundamental empoderar a las mujeres para que tengan herramientas que las ayuden a afrontar las situaciones de desigualdad o violencia.

Nacida en Salta y radicada en Córdoba desde los 18 años, Patricia Colina es especialista en autoconocimiento y desarrollo personal, conferencista internacional y docente.

Aseguró que su presentación es Salta está destinada a mujeres que buscan enfrentar de la mejor manera los desafíos de la vida y no solo para las que quieren desarrollar un negocio. “Se van a dar herramientas para resolver situaciones cotidianas más allá de los paradigmas mentales, las creencias y los mandatos”, adelantó.

¿A las mujeres les toca enfrentar más situaciones difíciles que a los varones?

Por una cuestión cultural, y quizás hasta biológica, antes era el hombre el que salía de caza y la mujer la que se quedaba con la cría. Pero los tiempos han cambiado y hoy ocupan otro rol en la sociedad. Entonces, es sumamente poderoso darles herramientas para que puedan salir del rol que vinieron a ocupar porque así estaba determinado, para que estén en el lugar en el que quieren estar y sean quienes quieran ser, no quienes deben ser.

Desde el coaching, trabajo eso. La invitación es para ver quiénes queremos ser, si nos atrevemos a soñar con esa mujer que queremos ser, qué pasó con ella y dónde quedó. Eso no implica romper estructuras. Es ver cómo esto que estamos haciendo, lo podemos llevar a un nivel superior.

¿Por qué dar este taller en el Día de la Mujer?

Puntualmente, porque sería un regalo. Es darte el tiempo y un espacio de reflexión y autoconocimiento. Los seres humanos no somos seres acabados. Nos creamos permanentemente, nos estamos construyendo. Este regalo va a impactar en el sistema familiar y organizacional.

¿A las mujeres les cuesta más abrirse caminos en el mundo de los emprendimientos y el mercado laboral?

La mujer tiene múltiples roles. Está multidimensionalmente estructurada. Por ahí tiene que cambiar de paradigmas culturales. Creo que se puede. No creo que le cueste más. Pienso que se trata de creencias, de ordenar quién querés ser. Para eso hay que tomar decisiones.

Con respecto a las situaciones de desigualdad o violencia que puede enfrentar una mujer...

En relación con este paradigma cultural en el que nos estamos moviendo, creo que cualquier mujer empoderada, con un nivel de conciencia más alto y autoconocimiento, tiene herramientas para generarse otro tipo de defensa, que no es necesario llegar a la defensa física sino tener herramientas para poder posicionarte desde otro lugar.

Por supuesto que no se puede generalizar. Cada caso es particular. Está muy bueno lo que se está generando y que la mujer tenga otro lugar, otro valor y otro rol. En todo esto hay un cambio estructural que se debe ir haciendo de a poco y adaptando a la mujer a esta nueva cultura también, sin entrar en dogmatismos.

¿Los argentinos hemos perdido capacidad de diálogo?

No me gusta generalizar. Las personas por ahí nos escondemos en generalizaciones. Pero, como fenómeno social, quizás en Argentina lo que ha pasado es que está muy individual, cada uno está cuidando su quintita sin entender que juntos podemos crear otras realidades. Creo que todo lo que necesitamos los argentinos está a una conversación de distancia y muchas veces, por no tener herramientas para comunicar las necesidades, se van perdiendo oportunidades. La propuesta es darle a la mujer una herramienta para que se comunique mejor, algo tan básico que por ahí nadie nos lo enseñó. Estamos acostumbrados a quedarnos en la superficie, pero conversar de manera inteligente es un arte y mi granito de arena es aportar eso a la sociedad.

