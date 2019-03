Afirman que la desigualdad en el trabajo es mayor en el sector privado

Durante la marcha que se hizo ayer por la mañana en el centro de Salta, militantes de diferentes entidades gremiales y partidos políticos advirtieron sobre la desigualdad por género que existe en el ámbito laboral, sobre todo, en el sector privado. La mayoría reconoció que aún existe mucha disparidad económica entre varones y mujeres y pidieron que se haga efectiva la igualdad en todos los ámbitos: económicos, sociales y culturales. Destacaron que la disparidad salarial es aun más alta en el sector informal.

Mariana Eguías, referente del Movimiento Evita de Salta, contó que las maestras y profesoras que trabajan en escuelas y colegios de gestión privada tienen muchas desventajas en relación con aquellas que trabajan en la parte estatal: "No se les permite ingresar a un puesto de trabajo estando embarazadas, ni se les quiere pagar la licencia por maternidad ni ampliarla". Explicó que, mientras en el sector público la licencia por maternidad es de cinco meses, en el sector privado no se la extiende a más de tres.

Natalia Altamirano, del Partido Comunista Revolucionario, dijo que "las mujeres en el sector privado cobran menos que los varones" y que la desocupación es más alta en mujeres jóvenes: esto afecta, sobre todo, a las pobres.

La joven analizó que, si bien las mujeres estudian más que los hombres, para ellas es más difícil acceder a puestos de trabajo y explicó que esto se debe a la "triple jornada": "Las mujeres trabajamos, cuidamos a nuestros hijos y tenemos que estudiar o militar".

Altamirano recordó haber leído muchos avisos clasificados, en los que se busca mujeres sin hijos o sin familia: "Se pide que trabajemos como si no tuviéramos hijos y que cuidemos a los hijos como si no tuviéramos trabajo. Me parece que esa es la carga más grande que tenemos hoy".

Beatriz Nuñez, de Camioneros, valoró que, tras muchas luchas, ahora no haya diferencias entre mujeres y varones en la empresa privada de correo en la que trabaja: "Cuando entré, el 80 por ciento eran hombres, pero hacíamos el mismo trabajo. Después exigimos respeto y se nos dio".

Sin papeles

El trabajo informal fue otro de los temas que sobrevoló durante la marcha. Érica Moreno, de Mujeres en lucha en violencia de género, puso de manifiesto la desigualdad de derechos que existen, sobre todo en el salario: "En el trabajo en negro, la diferencia entre mujeres y varones es de un 35 por ciento menos". Además, denunció que suele haber violencia laboral por parte de los jefes.

Melina Rivera, de la Juventud Comunista Revolucionaria y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), contó que trabaja de manera informal y cobra el plan Hacemos Futuro y el salario social complementario: "Sabemos que no alcanza. No somos ni siquiera indigentes porque hoy la canasta básica está en 26 mil pesos".

La joven habló sobre su experiencia en cooperativas de construcción: "Nos dicen que por ser mujeres somos débiles, que porque somos mujeres hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hemos demostrado que una cooperativa con el 80 por ciento de mujeres ha presentado los mejores trabajos".

Luciana Argañaraz (17) trabaja desde hace dos años y no tuvo una buena primera experiencia laboral: "Para mi jefe y mi jefa, yo no valía tanto como mi compañero varón y había diferencia en el trato". Tuvo que buscar trabajo como niñera por un sueldo de 8 mil pesos: "Yo soy sola pero eso en Salta esto les sucede a mujeres que tienen familia para mantener".

Otros aspectos

Noemí López, secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de la Argentina, planteó que "los cargos directivos siguen en un 60 por ciento en manos de los varones, habiendo muchas mujeres capaces para ocupar esos cargos".

Cuestionó que los varones siguieran cobrando un 27 por ciento más que las mujeres y que no hubiera jardines maternopaternales en los lugares de trabajo. "¿Cómo hace la compañera que es sola a cargo de sus niños para resolver con quien dejarlos cuando tiene que ir a trabajar?".

Adrián Rajal, de Asociación Trabajadores del Estado, observó que en Salta el machismo sigue en el poder, lo que perjudica a las mujeres en sus actividades, funciones e ideas. "En el centro de salud donde trabajo hay muchas mujeres y pocos hombres y aun así se observa", afirmó.

Jorgelina Robles, del Movimiento de la CCC, cuestionó que, si bien la mujer trabaja a la par que el hombre fuera de la casa, también se hace cargo de los cuidados de la casa y de los niños: "Salimos a la calle para pelear por los derechos de las mujeres y para dignificarlas".