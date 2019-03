Central Norte arrasó con el ciclón con una lluvia de goles

Una verdadera fiesta se armó anoche en el estadio Martearena. No solo por la goelada sino también por el cumpleaños Nº 98 de Central Norte. Y terminó todo a pura serpentina festejando frente a su invitado, Atlético Mitre, al que goleó por 6 a 0 por la 7ª fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal.

Apenas arrancó el encuentro Central se fue como una tromba al ataque y la primera que tuvo fue por intermedio de Lucas Quiroz, quien definió de manera defectuosa por las condiciones del campo de juego, que sufrió la persistente llovizna antes del inicio del partido.

Pero esta condición pasó a ser favorable para el ciclón, que se acomodó rápido y no dejó salir al cuervo desde el fondo producto de las imprecisiones. Al cuervo le costó generar juego en los primeros diez minutos y los primeros remates fueron de Gustavo Barrionuevo, para Mitre, que controló bien Mauricio Pegini. Recién a los 11’ Marcos Valsagna desató el “uhhhh” del hincha azabache con un remate que se fue apenas besando el palo de Siares. A los 13’, Pegini salvó a Central cuando Verdugo quedó solo y la salida rápida del guardavallas cuervo ahogó el gol de Mitre. Mitre siguió atacando y, a los 23’, Matías Zolorza capturó un rebote en el área azabache, remató y por poco no se transformó en el primero de Mitre.

Central no podía salir hasta que, a los 25’ Diego Núñez se escapó por derecha, mandó el centro y apareció Fabricio Reyes, quien de cabeza puso el 1 a 0. El gol le abrió el camino al azabache, porque dos minutos después, otra vez se escapó Núñez pero esta vez por izquierda, tiró el centro, Velázquez le pifió a la pelota que le quedo servida a Reyes y este volvió a marcar con un derechazo.

Después del segundo tanto fue todo para Central, que manejó la pelota. A los 39’, Diego “Nivi” Núñez se sacó de encima la marca, quedó frente a Siares y definió con clase a un costado para el 3 a 0.

En el complemento Central Norte no bajó la intensidad ante un rival que salió ya desmoralizado por la goleada.

A los 4’, Matías Iglesias quedó mano a mano con Siares tras un triangulación con Marcos Valsagna y el volante definió de gran manera para poner el 4 a 0. Y, lejos de conformarse, cinco minutos después apareció nuevamente Diego Núñez y conquistó el quinto para los dirigidos por Ezequiel Medrán. Pese a contar con una ventaja irremontable, increíblemente Eduardo Buruchaga se hizo expulsar infantilmente y dejó a su equipo con un hombre menos, pero en la reanudación del juego el ingresado Aarón Varela, a los 40’, sentenció el encuentro para poner el sexto grito, con el que se desató el festejó en las tribunas. No solo por la gran victoria en el campo de juego, sino también por los 98 años de vida del cuervo, que se ilusiona con conseguir de una vez por todas el ansiado regreso al Federal A.

Quedan tres fechas para finalizar la etapa clasificatoria y Central sigue mirando a todos desde lo más alto.

La síntesis:

Central Norte (6): Mauricio Pegini; Leandro Beterette, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Eduardo Buruchaga; Marcos Valsagna, Osvaldo Young, Matías Iglesias y Lucas Quiroz; Diego Núñez y Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán

Mitre (0): Cristian Siares; Pedro Ferranti, Luis Velázquez, Lucas Coriamyo y Fabricio Aguilar; Diego Carabajal, Matías Zolorza y Leonel Ramíguez; Gustavo Barrionuevo; Gabriel Yapura y Germán Verdugo. DT: Sergio Albornoz

Goles: PT: 25’ y 27’ Fabricio Reyes (CN), 39’ Diego Núñez (CN). ST: 4’ Matías Iglesias (CN), 9’ Diego Núñez (CN) y 40’ Aarón Varela (CN).

Cambios: ST: 11’ N. Issa por M. Iglesias (CN), 12’ J. López por G. Yapura (M) y L. Villanueva por F. Aguilar (M), 21’ A. Varela por D. Núñez (CN), 29’ F. Apaza por L. Quiroz (CN) y 37’ S. Giménez por G. Verdugo (M).

Jornada: 7ª Fecha - Zona 3

Estadio: Martearena

Árbitro: Ramón Chávez