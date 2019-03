La articulación público privada, eje principal de desarrollo productivo vitivinícola para Urtubey 

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó en la reunión anual donde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) presenta la “Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina”.



El evento, que se llevó a cabo en Hotel Park Hyatt de Mendoza, contó con la participación de actores de la cadena productiva, autoridades nacionales, provinciales y personas vinculadas con la vitivinicultura argentina.

En estos encuentros, la Corporación Vitivinícola Argentina cumple con su responsabilidad de rendir cuentas sobre los avances y desafíos del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y renueva el compromiso de la Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina.



Al hacer uso de la palabra, Urtubey remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre los sectores públicos y privados para profundizar el desarrollo productivo de la cadena vitivinícola de Argentina.



Expresó que ‘el enorme desafío a través de COVIAR es cómo venimos generando los argentinos con la articulación público privada, ese profundo desarrollo que necesitamos y hoy lo hacemos en un contexto particular por la situación actual que vivimos‘.



Sostuvo que desde que Salta se incorporó a COVIAR ‘venimos compartiendo distintas contingencias, ninguna de ellas fue fácil. Pero la experiencia de COVIAR con lo público y privado y diseños de políticas públicas con un plan de desarrollo estratégico, ha permitido reposicionar al vino argentino en un lugar parecido al que por historia nos corresponde‘.



‘Por eso es vital que nos hagamos cargo de nuestras responsabilidades. En un país que cambia las reglas permanentemente, que no garantiza seguridad jurídica y confianza, sucede todo esto que estamos viviendo‘, aseguró y propuso pensar ‘en la mirada estratégica y un modelo productivo que requiere de herramientas fundamentales para ayudar a aquellos que trabajan y dan trabajo a la Argentina‘.



‘Necesitamos el optimismo y una enorme voluntad de construcción; eso es lo que requiere la Argentina para esta actividad que genera cultura de trabajo, por eso cada uno de los que tenemos responsabilidad debemos hacernos cargo y es hora de que empecemos a reflexionar‘, concluyó Urtubey.



El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo pidió un consenso entre todos los sectores para realizar reformas y acciones en materia vitivinícola. El mandatario hizo referencia al contexto macroeconómico difícil que vive el país, pero destacó la ayuda con las líneas de financiamiento y al Banco Nación. ‘Nuestro sector requiere la valentía del sector privado, de la elite sindical y la política, para estar abiertos al diálogo y al consenso‘, agregó.



Por su parte, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina Ángel Leotta, indicó que ‘somos una actividad formalizada que contribuye con sus impuestos al desarrollo de una nación, 18 provincias y 103 municipios distribuidos por todo el país, pero hoy la carga impositiva es muy difícil para seguir adelante. La quita de retenciones y la vuelta a los antiguos porcentajes de reintegros es urgente, para potenciar el complejo exportador vitivinícola argentino‘.



Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, José Lino Barañao, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ex gobernadores de Mendoza, legisladores nacionales, representantes de entidades Vitivinícolas, productores y empresarios.