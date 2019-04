El asistente Scime se defiende de las acusaciones de Beccacece

El asistente Ariel Scime, quien fue acusado de faltarle el respeto al entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, se defendió este lunes de las imputaciones y aseguró que lo único que hizo fue pedirle que se retire del vestuario.

“Le pedí por favor que se retire del vestuario porque estaba hace diez minutos tratando de ’ladrones’ a los árbitros argentinos, se enojó y se fue a los gritos”, manifestó Scime en declaraciones a TyC Sports.

Uno de los asistentes del árbitro Diego Abal en el partido del domingo entre Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe le respondió al DT del halcón que lo acusó de faltarle el respeto durante una charla en el vestuario de árbitros.

“El señor Beccacece vino al vestuario y tuvo una charla de hombres, que quedaba ahí, pero alguien salió de eso. Vino a hablar de fútbol, porque no tenía quejas para nosotros, pero estuvo diez minutos hablando del arbitraje argentino y tratando a los árbitros de ladrones”, relató.

Y agregó: “Yo nunca le falté el respeto. Abal, con mucha paciencia, trataba de explicarle y yo preferí no meterme. En un momento me preguntó algo y yo le dije que no le iba a contestar porque si lo hacía le iba a faltar el respeto. Entonces le pedí por favor que se retire, se enojó y se fue a los gritos”, puntualizó.