Todo lo que tenés que saber antes del final de Game of Thrones

La espera terminó. Por fin, el estreno de la última temporada de la serie más exitosa de la historia de la televisión está a la vuelta de la esquina. Tras siete temporadas, la octava entrega de Game of Thrones dará cierre a la historia de Jon Snow, Daenerys Targaryen y los “White Walkers. ¿Qué hay que tener en cuenta antes del desenlace?

Estreno y duración de cada capítulo

El próximo domingo 14 de abril estaremos ante el último primer domingo de Game of Thrones. A partir de las 22 en la señal de HBO comenzará la transmisión del episodio más corto de la octava temporada, con 54 minutos de duración. Esta entrega pasará a ser la más corta de la serie con tan sólo seis episodios.

Episodio 1: 14 de abril, 54 minutos.

Episodio 2: 21 de abril, 58 minutos.

Episodio 3: 28 de abril, 60 minutos.

Episodio 4: 5 de mayo, 78 minutos.

Episodio 5: 12 de mayo, 80 minutos.

Episodio 6: 19 de mayo, 80 minutos.

Son muchos los cabos sueltos que hay por todo Westeros. Un mar de conflictos por resolver tiene a los fanáticos en vilo, elaborando sus propias teorías esperando a que se escape algún spoiler. HBO supo tomar las medidas necesarias para no dejar escapar ningún detalle. Por eso, es mejor repasar los puntos claves de la serie para poder desenredar el camino final hacia el Trono de Hierro.

Cersei Lannister y sus mercenarios

La actual regente de King’s Landing hará lo imposible para mantenerse en el trono y asegurarle un futuro a su hijo (si es que nace). Tal como vimos en el adelanto oficial de la nueva temporada y como nos anticipó ella misma en la entrega anterior, los mercenarios de la Compañía Dorada se aproximan a Westeros a bordo de las naves de Euron Greyjoy. Cersei dejó en claro que prefiere enfrentarse a quienes sobrevivan de la guerra contra los muertos, antes que acompañar a los que ostentan quitarle su preciado trono. Sin embargo, su sostén emocional ha decidido abandonarla.

Viendo nada más que oscuridad en ella, Jaime Lannister emprendió su viaje al Norte para cumplir su promesa de luchar con los vivos. Desde otro punto de vista, las expectativas están puestas en su encuentro con Brienne of Tarth, quien lo regresara a Desembarco del Rey temporadas atrás luego de vivir emotivas aventuras.

Sansa Stark y el arribo Targaryen

Sansa está más empoderada que nunca. Quizás uno de los personajes más con más conflictos en la serie, la joven Stark viene de afrontar grandes problemas en su historia y finalmente está ocupando un rol que siempre deseo: la de una verdadera señora feudal. Luego de terminar con el problema que representó Littlefinger con la ayuda de su hermana Arya, a Lady Sansa la desvela otra situación: el pedido de ayuda de Jon Snow a la Reina de Dragones.

Históricamente los Targaryen no han sido bien recibidos en el norte (no olvidemos el supuesto secuestro de Rhaegar Targaryen a Lyanna Stark, tía de Sansa). Sin embargo, ya vimos en el tráiler cómo la Señora de Winterfell le da la bienvenida a Daenerys: “Winterfell es suyo, su excelencia”, le reza. ¿Será esta una cordial aceptación de las condiciones, previo a la guerra que se viene? ¿O quizá hay otras intenciones escondidas?

Bran y Sam lo saben

La llegada de Samwell Tarly a Winterfell no fue por menos trascendente. El joven amigo de Jon volvió al Norte tras su paso por la Ciudadela, donde aprendió lo que fue la clave de la reunión de Snow con Daenerys: el Vidriagón, un cristal hecho a base de fuego de dragón, es capaz de destruir al Ejército de los Muertos.

Con su llegada a Winterfell, Sam se reunió con el más joven de los Stark, Bran (el “Cuervo de tres ojos”). En ese momento, supimos la verdad: gracias a su capacidad de ver el pasado, Bran le reveló a Tarly lo que ya todos habíamos visto al final de la séptima temporada. Jon Snow es en realidad Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y por ende, sobrino de Daenerys. ¿El Rey en el Norte sabrá su verdad, o los guionistas nos tienen algo preparado? ¿Qué les espera a los dos máximos líderes políticos en la batalla final?

Dragón de fuego vs. Dragón de hielo

Muchos sufrimos con la temporada anterior. Uno de los momentos más duros fue cuando vimos caer a uno de los dragones de Daenerys Targaryen en manos del Rey de la Noche.

En la cruzada de algunos de los personajes al norte del Muro, el encuentro inevitable con el Ejército de los Muertos terminó de la peor manera y la Reina de los Dragones tuvo que acudir a la ayuda de Jon y compañía. La batalla costó la vida de Viserion, uno de los tres dragones de Dany, que luego vimos unirse al oscuro ejército.

Como sabemos, una de las formas de vencer a dicha armada es con fuego, además del Vidriagón. Ahora, ¿qué es lo que pasará con Viserion? ¿Será tan fácil derrotarlo con otros dos dragones? Ya lo vimos terminar con el histórico Muro gracias a un curioso “fuego azul”. ¿Con qué otras armas contará el enemigo? Sin duda la última batalla, es una gran incógnita.

Ver el final en casa o con fanáticos

GOT es la gallina de los huevos de oro para HBO, por lo que los últimos capítulos solo se podrán ver por esta señal que en Argentina es codificada. Aquellos que posean este servicio contratado lo podrán ver tranquilamente desde sus casas, invitar amigos si es que se compadecen de ellos e incluso los clientes de Cablevisión podrán hacerlo mediante la aplicación Flow.

Para todos aquellos que no tengan la posibilidad de contratar HBO, también tendrán opciones en la noche de domingo en Salta. Por un lado, bajo la organización de Dimension Comics, se está organizando una juntada de temporada final de Game of Thrones. La misma se llevará a cabo el 14 de abril, desde las 21, en Amnesia Pub. Allí no solamente podrán ver el capítulo que abre la nueva temporada, sino también stands de merchandising, sorteos, debates y el trono de hierro para fotografiarse. Los bonos anticipados de entrada se agotaron y habrá un stock limitado en puerta a $80.

Temple Bar también se muestra como alternativa para ver Game of Thrones este domingo, solo hay que reservar mesa.