Ricardo Alfonsín: "Yo la dejaría un poco en paz a Florencia Kirchner"

El referente radical Ricardo Alfonsín pidió que el estado de salud de Florencia Kirchner no continúe siendo materia de discusión y controversia política, al entender que "no hay que hacer consideraciones partidarias" al respecto.

La hija de la ex mandataria está internada en Cuba desde el mes pasado. Padece de "trastorno de estrés postraumático", "síndrome purpúrico en estudio", "polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida", "amenorrea en estudio", "bajo peso corporal" y "linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

Al respecto, Alfonsín reflexionó: "Yo la dejaría un poco en paz. Parece que está con problemas. No hay ningún acto procesal que haga necesario que ella esté acá ahora. Tenemos que tener un poco más de consideración por una chica que está enferma y jamás se ha negado a acudir a la Justicia. No tenemos que perder de vista este comportamiento que tiene que ver con lo humano"

Respecto de este tema, el abogado que encabeza la defensa de la hija de la ex presidente Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, presentó este lunes ante el Tribunal Oral Federal 5, a cargo de la causa Los Sauces, la historia clínica completa de Florencia Kirchner junto con sus estudios médicos, y reiteró el pedido de que la dejen permanecer en Cuba hasta que le den el alta médica.

Ahora, los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino deberán resolver qué resuelven sobre Florencia Kirchner: si la deja quedarse en Cuba, si la intima a volver de inmediato, si le pide informes actualizados sobre su estado de salud o si le pone otro plazo para su retorno.

“Creo que Cambiemos puede perder”

Al analizar el funcionamiento de Cambiemos, Alfonsín indicó que, a su criterio, una derrota en las elecciones presidenciales podría ser un golpe fatal para la coalición. "Creo que Cambiemos puede perder. Después creo que va a pasar como en la mayoría de las alianzas cuando se pierden las elecciones", abundó en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en el programa "LNE", que emite A24.

Y continuó: "Me cuesta comprender que los radicales y el PRO no adviertan que es necesario cambiar las políticas y recuperar las expectativas de la sociedad. Insistir con que esto es lo único que se puede hacer, como hacía Margaret Thatcher… me cuesta creer que piensen que así se puede despertar el entusiasmo y el acompañamiento de la sociedad para las elecciones".

En la misma línea, criticó específicamente las políticas económicas de Cambiemos. Indicó que ninguna administración fue exitosa implementando políticas donde "sólo se garantice el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, creyendo que todo se resuelve sólo después". "No existió en ningún lugar del mundo", agregó.

A su vez, aseguró que el próximo gobierno tiene que enfrentar una herencia más difícil que la que el kirchnerismo dejó en 2015, ya que "los indicadores socioeconómicos que le hicieron perder la elección a Cristina Kirchner y justificaron que se dijera que la herencia era pesada, están igual o peor".

Un vice radical

Consultado sobre la posibilidad de que el PRO le otorgue la candidatura a vicepresidente a un radical, Alfonsín consideró que esta no sería una manera de garantizar mayor participación real al partido en la coalición, ni contribuiría a que sus sugerencias de cambio sean oídas.

"Alguien puede creer que los problemas que tenemos son culpa de (Gabriela) Michetti? No es que hay que cambiar el vice, hay que cambiar las políticas", dijo.

En esa línea, rechazó una eventual fórmula presidencial compuesta por Mauricio Macri y Martín Lousteau: "Tenemos que poner blanco sobre negro las diferencias que tenemos con el PRO y que en todo caso sean los ciudadanos quienes decidan cuales son las ofertas electorales que más garantía le dan a los argentinos".

Además de la apertura interna, Alfonsín hizo llamado a la creación de un "frente nuevo" que "trascienda, supere"a Cambiemos. "¿O es inmejorable?", se preguntó.

Finalmente, dijo que en su opinión la ex presidente Cristina Kirchner no será candidata presidencial: "Es intuición, tal vez porque si yo estuviera en su lugar, no sería", cerró.

Fuente: Infobae