Messi está en perfectas condiciones

Lionel Messi se sometió a un nuevo examen por parte del cuerpo médico del club Barcelona que descartó una lesión en el rostro, tras el golpe recibido en el partido frente a Manchester United por Liga de Campeones de Europa.

Según informó el portal español Mundo Deportivo, Messi fue revisado por el cuerpo médico del club antes del entrenamiento vespertino de hoy y se comprobó que no tiene ninguna lesión.

El crack rosarino ya había sido examinado por los médicos después del partido en Manchester, que ganó el equipo catalán por 1-0, y allí se constató que no había sufrido ninguna lesión ósea.

No obstante, el capitán del conjunto culé todavía está en duda para jugar el partido del sábado ante Huesca por la liga española, ya que a pesar de no sufrir una lesión, el golpe y las heridas podrían generarle molestias.

Barcelona le lleva once puntos al Atlético de Madrid con 21 en juego y no se descarta que Messi pueda ser resguardado para la revancha ante Manchester United, que se jugará el martes 16 en el estadio Camp Nou.

Messi recibió un fuerte golpe en la cara por parte del defensor Christopher Smalling, durante el partido que Barcelona ganó en Old Traford por 1-0, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.