VIDEO: Una mujer lanzó un hacha, esta rebotó y casi se le clava en la cabeza

Una joven de Arizona, EEUU, casi corta la cabeza por su mala puntería al practicar “lanzamiento de hacha”, la disciplina de moda. Ainsley Rae fue a un centro especializado en compañía de su novio y en uno de sus tantos intentos, revoleó el instrumento cortante, éste impactó en el piso, rebotó y salió disparado hacia ella, que tuvo la habilidad de poder reaccionar y agarcharse.

“Esa hacha casi me da”, escribió Rae junto a las imágenes del incidente, publicadas en su cuenta personal de la red social Instagram. “Al principio no sabía lo que realmente había sucedido, pero luego, con el tiempo, mirándolo una y otra vez -el video-, simplemente comencé a reírme. Cielos, estoy tan contenta de no haber sido golpeada en la cabeza”, afirmó la mujer. El video se hizo rápidamente viral a través de las redes sociales con casi 180.000 reproducciones.