Macarena Sánchez: “El fútbol femenino es el futuro”

La jugadora Macarena Sánchez Jeanney afirmó que “el fútbol femenino es el futuro” luego de suscribir ayer junto a otras catorce compañeras los primeros contratos profesionales en San Lorenzo, lo que representó un hito para la actividad en el país.

La santafesina, que encabezó la lucha por la igualdad de derechos laborales de las mujeres en el fútbol, fue la primera en hacerlo como flamante refuerzo de la institución de Boedo, acompañada del presidente Matías Lammens.

“Quién hubiera pensado hace unos meses que una conferencia de prensa sobre fútbol femenino tendría tanta repercusión. Esto tiene que ver directamente con el movimiento de mujeres”, señaló Lammens.

“Estoy emocionada y contenta de pertenecer a un club tan grande como San Lorenzo. El fútbol femenino es el futuro. Todas debemos empujar, solas no podemos hacerlo. Somos capaces de mucho más. Tenemos que luchar juntas y dejar la rivalidad de lado”, declaró Sánchez, quien en enero inició una demanda contra su club de entonces, la UAI Urquiza, y también contra la AFA, para ser reconocida como trabajadora.

“Hubo muchas jugadoras que se retiraron de la actividad sin haber firmado nunca un contrato”, se lamentó la delantera, quien comenzará a entrenarse con el club aunque todavía no podrá jugar porque el libro de pases ya estaba cerrado y se deberá hacer una gestión especial por ella.

Los contratos que cuentan con el apoyo de AFA son ocho, según el acuerdo entre el ente máximo del fútbol argentino, los clubes y Agremiados. En tanto, de los otros siete contratos profesionales se hará cargo San Lorenzo.

Las jugadoras que firmaron contrato son Eliana Medina, Sindy Ramírez, Cecilia López, Federica Silvera, Débora Molina, Milagros Vargas, Maricel Pereyra, Rocio Correa, Lavinia Antequera, Vanina Preininger, Florencia Coronel, Rocío Vázquez, Ariana Álvarez, Florencia Salazar y Macarena Sánchez.

Lammens agradeció a la capitana, Eliana Medina, “por vestir la camiseta de San Lorenzo durante tanto tiempo y a Maca Sánchez por su lucha”, en la sala de conferencia Osvaldo Soriano que el club tiene en el estadio Pedro Bidegain.

“Estoy orgulloso y siento que es un privilegio que sea San Lorenzo quien profesionalice el fútbol femenino. Es un gran paso a la igualdad total. Apostamos al sponsor de la actividad, para que sea sustentable. Éste va a ser uno de los logros de mi gestión. Desde San Lorenzo acompañamos y admiramos la lucha que las mujeres han dado. Me siento emocionado, orgulloso y agradecido por la paciencia que han mostrado”, aseguró el dirigente.

Medina, por su parte, expresó: “Me puedo retirar tranquila porque sé que las que vienen atrás van a poder ser jugadoras profesionales. Mi lucha es por eso”.

“Es importante que la actividad se federalice y se trabaje mucho en las divisiones inferiores y que se llegue a los 30 contratos por club”, añadió Macarena Sánchez, quien con la UAI Urquiza logró cuatro títulos de Primera División y disputó tres Copas Libertadores, a pesar de cobrar un viático que apenas le alcanzaba para trasladarse a los entrenamientos.

La AFA destinará una ayuda de 120 mil pesos mensuales a cada club de Primera División durante un año para que puedan cumplir con el pago de los salarios de las jugadoras profesionalizadas (con un mínimo de ocho acuerdos profesionales, que cobrarán sueldos equivalentes a la categoría Primera C de los varones). Los equipos tienen plazo hasta el 13 de mayo para fichar jugadoras.

La actual Liga de Primera División de mujeres la integran: Boca, River, San Lorenzo, Racing Club, Independiente, Huracán, UAI Urquiza, UBA Fútbol, Lanús, Platense, Villa San Carlos, Estudiantes LP, Excursionistas, El Porvenir, Deportivo Morón y Atlanta.