Notable triunfo de Jaguares frente a Sharks, con goleada incluida

Jaguares logró este sábado una notable victoria al golear como visitante a Sharks, de Sudáfrica, por 51 a 17 (primer tiempo 21 a 10), con superlativas actuaciones como la del primera línea Pablo Matera e incrementando las chances de alcanzar los playoffs del torneo Super Rugby. El encuentro, correspondiente a la novena semana del certamen, se jugó en el Jonsson Kings Park de la ciudad de Durban, con el arbitraje de Nick Briant, de Nueva Zelanda.

Los tantos de Jaguares, que logró punto bonus ofensivo al sumar más de tres tries que su adversario (7 a 2), llegaron como producto de tres tries de Matías Orlando, dos de Pablo Matera, uno de Tomás Cubelli y uno de Matías Moroni, con cinco conversiones y dos penales de Domingo Miotti. Para Sharks hubo tries de Hyron Andrews y Aphelele Fassi, con un penal y una conversión de Rober du Preez y una conversión de Curwin Bosch.



Es la primera vez en la historia del Super Rugby que Jaguares obtiene dos triunfos consecutivos en una gira por Sudáfrica, el pasado sábado había doblegado a Bulls en Pretoria por 22 a 20, y lo hizo con una formidable actuación, con algún punto oscuro en la primera parte, pero con una notable defensa como bandera y actuaciones individuales de alto nivel.

Se lucieron Matías Orlando (tres tries), el sacrifico y entrega de Matías Moroni, la dupla de medios con Cubelli y Moroni, sobria y efectiva, Emiliano Bofelli, que es un gran combo de pique, patada y recepción, y el ingreso de Agustín Creevy, un lujo que se permite Jaguares al colocarlo en el segundo tiempo aportando experiencia, temperamento y "pescando" pelotas fundamentales.

Gran triunfo de Jaguares ante un rival duro, que no es común que reciba una goleada de este tipo en el mítico Ellis Park. Ahora llega una semana de decanso y luego la localía ante Brumbies, de Australia, el 27 del actual, y frente a los sudafricanos de Stormers, el 4 de mayo, ambos en Vélez.

Jaguares suma cuatro triunfos, cuatro derrotas y totaliza 19 puntos. Será complicado clasificar, pero la franquicia argentina está viva y con chances concretas, cometiendo errores, es cierto, pero con un nivel de juego que hoy hace crecer sin pausas la ilusión de llegar a los cuartos de final.

La síntesis

Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomas Lavanini, Pablo Matera, Tomás Lezana y Marcos Kremer; Tomás Cubelli y Domingo Miotti, Emiliano Boffeli Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Juan Cruz Mallía y Santiago carreras.



Sharks: Juan Schoeman, Kerron van Vuuren y Thomas du Toit; Ruben van Heerden y Hyron Andrews; Luke Stringer, Philip van der Walt y Daniel du Preez; Louis Schreuder y Robert du Preez; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am y Lwazi Mvovo; Curwin Bosch. Entrenador: James du Preez

Ingresaron: Fez Mbatha, Mzamo Majola, John-Hubert Meyer, JJ van der Mescht, Jean-Luc du Preez, Grant Williams, Kobus van Wyky Aphelele Fassi.



Tantos en el primer tiempo:

Jaguares: 2m try de Cubelli, 32m. try de Matera y 37 try de Orlando (J) todos convertidos por Miotti (J).

Sharks: 10m. try de Andrews convertido por R. du Preez y 21m penal de R. du Preez.(S). Parcial: Sharks 10 - Jaguares 21.



Tantos en el segundo tiempo:

Jaguares: 42m try de Matera, 52m. try de Moroni, 66m. y 79m. tries de Orlando, 43m. y 67m. conversiones de Miotti y 50m. y 61m. penales de Miotti (J).

Sharks: 55m. try de Fassi, convertido por Curwin Bosch (S).

Parcial: Sharks 7 - Jaguares 30.



Estadio: Jonsson Kings Park de Durban

Arbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda)