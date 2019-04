A lo Massa, Macri y Vidal hicieron ‘carpool‘ en una ruta bonaerense

El Presidente y la Gobernadora de Buenos Aires recorrieron rutas en los alrededores de la localidad de Saladillo junto al intendente José Luis Salomón y el ex jugador de fútbol Julio “Vasco” Olarticoechea.

Es una nueva modalidad de hacer campaña. En la Argentina la inauguró Sergio Massa a comienzos de año: con el objetivo de recorrer el país para ‘estar en contacto con los problemas de verdad‘ se subió a un auto y en tres meses atravesó 17 provincias acompañado de distintos dirigentes políticos y ciudadanos.

Ahora, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hicieron una versión abreviada: 25 minutos de recorrida en auto por dos tramos reparados de las rutas Nacional 205 y Provincial 51, acompañados por el intendente de Saladillo José Luis Salomón y por el ex jugador de fútbol Julio ’Vasco’ Olarticoechea.

‘Vamos a ver la ruta que estamos haciendo‘, dice Vidal en el comienzo del video al subirse al auto que maneja Macri. ‘La ruta 205 era muy esperada por los accidentes y un montón de cosas, estamos re contentos‘, destaca Salomón.

‘Es la ruta norte-sur que atraviesa toda la provincia de Ramallo a Bahía Blanca, y estamos haciendo casi 300 kilómetros nuevos sobre 700, en distintos tramos. Es mucho‘, afirma Vidal, y Macri agrega que ‘tiene mucho valor‘. ‘Un elemento central para el crecimiento de una sociedad es la conectividad, física y virtual. Si vos no tenés caminos y no tenés internet, no tenés futuro, son dos cosas que hay que tener‘, se entusiasma el Presidente.

Tras recorrer algunos sectores de esas rutas, Macri y Vidal fueron acompañados por Salomón al hospital Dr. Posadas, donde también se están realizando obras de remodelación.

Respecto de este formato de hacer campaña, en diálogo con Infobae, Diego Dillenberger, editor de la revista Imagen y conductor de La Hora de Maquiavelo, aseguró que si bien Macri, Vidal, Salomón y Olarticoechea ‘no están cantando, la toma tiene la estética del carpool caraoke que hizo famoso el showman inglés James Corden‘.

Ahora, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hicieron una versión abreviada: 25 minutos de recorrida en auto por dos tramos reparados de las rutas Nacional 205 y Provincial 51, acompañados por el intendente de Saladillo José Luis Salomón y por el ex jugador de fútbol Julio 'Vasco' Olarticoechea (colaborador del alcalde oficialista).

