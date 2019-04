Barbie Vélez contó sobre sus fantasías sexuales

Barbie Vélez no se puso colorada y reveló detalles de su intimidad. La hija de Nazarena, sin tapujos, expresó: "Tuve propuestas de mujeres por las redes , nunca cara a cara".

"Ojo, creo que hay que dejar de enredarse con esos rollos. No es tan grave", agregó la actriz en una entrevista con Fernando Prensa, en el ciclo "Falta de respeto".

“Estoy en pareja y soy heterosexual pero tengo la mente abierta, o sea, ahora te digo que no pero nunca se sabe, capaz un día digo 'me cansé de los hombres' y me enamoro de una mujer", agregó.

Por último sentenció: "Como dicen mis amigas cuando estamos jodiendo, capaz las mujeres besan mejor que un hombre o me puede comprender mejor que un hombre".

