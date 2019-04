Cortarían la subida a la Quebrada en Semana Santa

Comerciantes y trabajadores del turismo están molestos y preocupados porque Aguas del Norte los notificó que cortarían la subida a la Quebrada de San Lorenzo en plena Semana Santa para continuar con las obras de cloaca. A unos días que comience la "semana esperada", advierten que el corte los perjudicaría más de lo que ya están por la crisis que se refleja también en el turismo.

A pesar de ser un municipio cercano a la ciudad, San Lorenzo no contaba con sistema de cloacas. Aguas del Norte comenzó con la ansiada obra de instalación a fines del año pasado. En marzo comenzó a trabajar en una de sus calles principales, la avenida Juan Carlos Dávalos, que desemboca en la visitada Quebrada.

Atentos al beneficio de la obra, los vecinos soportaron hasta ahora las incomodidades que acarrea un trabajo de tamaña magnitud, como cortes totales de calle sin poder entrar ni salir de sus hogares y comercios. Los que más dolor de cabeza tuvieron, en este sentido, fueron los dueños de hospedajes. "No podíamos ni nosotros ni los huéspedes entrar ni salir", se quejó un encargado de uno de los hoteles que dan a la avenida. El trabajador advirtió que no le molesta la obra, sino cómo se manejan los tiempos: "Nos avisaron tres días antes, ya no podíamos cancelar las reservas y tuvimos que darnos vuelta como pudimos", resaltó. Pero ahora la notificación de que la empresa cortaría diferentes tramos de la avenida, desde mañana, en el arranque de Semana Santa, les socavó la paciencia a los habitantes de uno de los principales puntos turísticos de la Capital. Vecinos, por sobre todo, los que dependen del turismo, se organizan para buscar que se suspenda la medida. En uno de los hospedajes tradicionales de la zona catalogaron de "incongruente" el corte. "No ha sido una planificación como corresponde, todos entendemos que la cloaca es necesaria, pero también es necesario trabajar para nosotros. A mí que me tocó el corte los días 15, 16 y 17, para mí es grave porque no hay una calle aledaña por donde podamos pasar", lamentó María Eugenia González, propietaria del hotel El Castillo.

Según la mujer que trabaja hace más de 30 años en el rubro, el corte los afectaría considerablemente por la mala temporada que arrastran. "Tenemos gente, y por sobre todo que estamos aguantando desde febrero, marzo para llegar a abril. Luego tenemos que aguantar hasta julio. La temporada bajó muchísimo, en enero subió pero a partir de mediados de febrero comenzó a bajar", dijo y agregó: "Cuando hablan de 85 por ciento de ocupación (hotelera), no se de qué hablan porque eso no es correcto. Años atrás, la quincena estaba llena desde 2 meses antes. Hoy vamos al día llenando muchas veces con el walking passenger que va por la vereda".

Más críticas

En otro de los comercios típicos de la zona, la confitería "El Duende", también están preocupados. "Estamos contentos por un lado y perjudicados por otro porque quieren trabajar estos días de fin de semana largo y van a cortar toda la subida a la Quebrada. Viene baja la temporada, todo el turismo, y uno está esperando estos días para trabajar bien y te cortan", aseguró el encargado de "El Duende", Daniel Choque. Al tiempo que agregó: "Muchos están esperando y tienen reserva, pero el corte a nosotros viene a ser viernes, sábado y domingo. Muchos vienen en colectivo, o trafic y es gente mayor que viene a comer y no puede caminar desde abajo". El trabajador indicó que el folleto de Aguas del Norte informó que el corte sería de 7 de la mañana a 19, el horario en que ellos más trabajan.

Los guías también están preocupados por el corte ya que los paseos se verían afectados. "Es la única fecha para poder pagar servicios. En estos momentos, los que te meten la mano en el bolsillo son los servicios y los alquileres", manifestó Oscar, comerciante de artesanías.

