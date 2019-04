Vecinos protestaron por los tarifazos y la mala calidad del agua

Un grupo de vecinos protestó ayer por los tarifazos y la mala calidad de agua en una jornada en la que, coincidentemente, hubo quejas en los barrios por turbiedad en el líquido elemental.

La convocatoria había sido realizada por Mariela Gonza, una vecina del barrio San Martín. La concentración se realizó en la mañana frente a la oficina de Aguas del Norte, en la intersección de las calles San Martín y Arenales, en el centro de San José de Metán.

Con carteles, pancartas y tambores, unos 30 manifestantes, interrumpieron el tránsito sobre calle Arenales.

"Estamos cansados de pagar por un servicio que no se presta como corresponde y que sigue en aumento. Por eso hemos decidido hacer esta manifestación en un día en el que hay muchas quejas por la turbiedad del agua", dijo Gonza a El Tribuno. "Al agua que recibimos en nuestras casas no se la puede tomar, no sirve ni para bañarse porque yo estoy con los intestinos afuera porque me operaron y un día cuando me estaba bañando comenzó a salir turbia y contraje un virus", aseguró.

Históricamente los metanenses no participan de las manifestaciones callejeras, por lo que cuesta que concurran a este tipo de protestas a pesar de la crisis económica y los tarifazos en los servicios. "Somos pocos en esta primera manifestación que se va a seguir repitiendo. Lo importante es salir a expresar nuestro descontento e ir sumando gente, porque esto no puede continuar", dijo Gonza.

De la protesta también participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Nieva, y el abogado, Federico Delgado, quien presentó un amparo en los tribunales de Metán por el tarifazo del agua.

"Delgado encabezó manifestaciones con una buena participación de gente y queremos continuar con esto. Tenemos que estar todos los metanense, porque esto es un reclamo histórico. No tendríamos que pagar el agua, porque el servicio es deficiente y cada vez más caro, pero tenemos que estar todos unidos en esta lucha", dijo la protestante que hizo la convocatoria. Los vecinos están enojados con la desidia de las autoridades que son indiferentes a su padecimiento.

Habrá más manifestaciones

"Esta lucha va a continuar hasta que lleguen las soluciones. Esto no puede ser, hay muchos problemas de salud por la mala calidad de agua que consumimos en esta ciudad, por eso los que pueden comprar bidones lo hacen, pero a muchos no les alcanza por la situación económica", dijo la vecina Liliana Bustos.

"Vamos a seguir con estas manifestaciones, no vamos a parar, necesitamos que la comunidad apoye esta lucha que es de todos y que lleva décadas. Yo no estoy pagando por el servicio, voy a Edesa y pido que me saquen el costo del agua. No puede ser que paguemos por este mal servicio que tuvimos toda la vida en esta localidad", destacó. Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante dijo que "el reclamo de todos los vecinos, entre los que me incluyo, es justo".