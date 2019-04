"La reconstrucción mostró un doble crimen, la Justicia lo ignora"

"Hemos esperado cinco años para que nos escuchen. Durante todo ese tiempo generamos una investigación paralela que permitió la reapertura de la causa, hemos aportado todo lo que está y estuvo a nuestro alcance a la causa, hemos buscado incluso a testigos para que den fe de nuestra búsqueda de la verdad, pero llegamos a un o punto de inflexión", dijo ayer Gustavo Peñalva a El Tribuno.

El padre de Luján, junto al abogado Pedro Arancibia, señaló que tras la reconstrucción de los hechos quedó claro que no se trató de un doble suicidio, pero además -dijo- se demostró que la hipótesis sostenida por peritos foráneos acerca de la mecánica del crimen quedó casi a medida cuando se la puso en práctica, debajo del mismo árbol donde hallaron sin vida a Yanina Nuesch y a Luján Peñalva.

El papá, dolido por la falta de respuestas adecuadas a los tiempos, aseguró que en los próximos días pondrá a consideración de los salteños los videos y cientos de fotografías tomadas por peritos federales y de parte que les mostrarán a propios y extraños cómo se derrumbó un edificio de falsedades.

“Nada cierra. Las manos y prendas limpias en un lugar lleno de polvo y hojarasca. Huellas de terceras personas. Entrada de vehículos furtivos por un campo. Fluidos que contradicen las leyes de gravedad y así cien cosas más. No sé qué más tenemos que aportar”, dijo Peñalva.

"La historia oficial no pudo ser sostenida -dijo- ni siquiera cambiando las medidas y los elementos de pruebas (largo de la soga y altura de la rama, por ejemplo) que constan en el expediente; algo inadmisible en cualquier reconstrucción y permitidas en ésta con la sola intención -quizá- de cerrar una hipótesis insostenible en el plano científico, pero mucho más en el derecho".

Para la familia de Luján Peñalva los tiempos judiciales salteños no se condicen con la importancia de la verdad sobre un tema profundamente serio para el papá y la familia de la joven.

"Me gustaría que todos los salteños sintieran el dolor que me produjo la reconstrucción de la muerte de mi hija. Fue tan duro ver a dos modelos (policías femeninas) intentar hacer lo que los peritos aseguraban que hicieron las víctimas y fracasar una y cien veces", señaló el hombre. Indicó que "el árbol no se prestó para la farsa y mil veces se negó a hacer lo escrito en el expediente. Me sentí impotente ante tamaño fracaso oficial, me sentí estafado, y me fui a un rastrojo a llorar. Lo había visto todo ya".

Peñalva apuntó que "el rostro de la jueza, la desazón de los peritos del CIF, la desesperación de las modelos policías por intentar lo imposible que pensé por un segundo no morir allí. Creí que alguien se había convencido ante las evidencias de que no estoy ni estamos locos, pensé por unos segundos que la humanidad de la Justicia nos iba a dar razón allí mismo, pero me equivoqué". A seis meses de aquella reconstrucción, el padre de Luján dice: "Nada de lo escrito se probó, todos los números del expediente fueron vulnerados, todas las pericias mecánicas fallaron no por impericia sino porque lo escrito en el expediente no se correspondió ni con la escena del crimen ni con la mecánica de las muertes. Ni hablar de lo científico, posmórtem, que ya es otro escándalo".

Dolido por la situación afirma: "Los tiempos se han dilatado tanto que no sabemos qué pensar. Imaginamos una y otra posibilidad, pero tenemos la certeza de que no vamos a bajar los brazos hasta ver algo que al menos se parezca a la verdad".

El caso

El 16 de julio de 2012 Yanina Nesch (16 años) y Luján Peñalva (19 años), las chicas que eran buscadas desde el día 14 por la tarde, aparecieron colgadas dos días después de una misma soga en un árbol ubicado en un descampado, a unos 300 metros del barrio.

Peñalva padre recordó que "aquella vez, sin conocer el resultado de la autopsia, el gobernador, el ministro de Seguridad, el jefe de Policía y el presidente de la Cámara de Diputados informaron que Yanina y Luján se habían suicidado".

"Siete años después quedó demostrado bajo la morera usada para segar la vida de dos jóvenes que fue una conclusión apresurada", dijo Peñalva. Y anunció: "Los videos darán una visión de lo que pasó".

