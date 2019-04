Bartomeu: “A Messi le podríamos poner un euro de cláusula y no se iría”

El presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, expresó hoy que Lionel Messi no se iría del club catalán ni aunque la cláusula de rescisión fuese ‘por un euro‘ y reiteró sus deseos de ampliar el vínculo con el crack rosarino.

“A Messi le podríamos poner un euro de cláusula y no se iría. Es del Barça”, sostuvo Bartomeu en diálogo con TVE de España.

Bartomeu señaló que no se reunió aún con Jorge Messi, el padre de Lionel, pero dejó en claro su intención de renovar más temporadas con el máximo artillero histórico de Barcelona.

“Por los estatutos yo no podré seguir como presidente más allá de 2021, pero quiero dejar a Messi renovado y seguirá”, indicó el titular de Barcelona.

Messi, de 31 años, firmó su último contrato hasta el 30 de junio de 2021, con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

“La renovación de por vida con Messi pasará el día que hablemos. Lleva toda su vida aquí, más tiempo que en la Argentina y su vida estará ligada al Barça; será igual que Pelé en el Santos”, agregó Bartomeu.